ऑटोमोबाइल बाजार में अब सिर्फ बड़ी और दमदार SUV की मांग ही नहीं है, अब कंपनियां ऐसी गाड़ियां तैयार करने पर भी जोर दे रही हैं, जिनमें ज्यादा जगह के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, आराम और आधुनिक तकनीक देखने को मिले. खासकर उन कस्टमर्स के बीच तीन-रो वाली SUV की मांग बढ़ रही है, जो परिवार के साथ लंबी दूरी का सफर करना पसंद करते हैं. ऐसे में कार कंपनियां अपने नए मॉडल्स में ज्यादा सीटिंग स्पेस और प्रीमियम सुविधाओं पर ध्यान दे रही हैं.

ऐसे में Honda ने अपनी नई तीन-रो वाली SUV Avancier को दुनिया के सामने पेश किया है. यह SUV कंपनी की नई जनरेशन हाइब्रिड तकनीक और आधुनिक प्लेटफॉर्म पर आधारित है. इसमें सात लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ प्रीमियम केबिन, इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने 20 नवंबर 2026 को इसका ऑनलाइन ग्लोबल प्रीमियर किया है.

नई डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस

Honda Avancier को कंपनी के Grand-Journey कॉन्सेप्ट के तहत तैयार किया गया है. इसका मतलब है कि SUV को लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान आराम और बेहतर ड्राइविंग अनुभव देने पर फोकस किया गया है. इसके फ्रंट में पतली मल्टी-फंक्शन लाइट्स और बड़ी ग्रिल दी गई है. साइड प्रोफाइल में फ्लोइंग डिजाइन देखने को मिलता है, जबकि पीछे की तरफ एंगुलर टेललाइट्स और उभरे हुए व्हील आर्च इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अलावा SUV में फ्लश डोर हैंडल और छिपा हुआ रियर वाइपर दिया गया है. इससे गाड़ी का बाहरी डिजाइन ज्यादा साफ और आधुनिक नजर आता है. खास बात यह है कि Avancier Honda के नए H लोगो के साथ आने वाला पहला हाइब्रिड मॉडल भी है.

सात लोगों के लिए प्रीमियम केबिन

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका तीन-रो वाला केबिन है. इसमें सात लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. कंपनी ने खासतौर पर दूसरी और तीसरी रो में बैठने वाले यात्रियों के आराम पर ध्यान दिया है. डैशबोर्ड पर बड़ा सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है. इसके साथ कॉलम-माउंटेड गियर सिलेक्टर मिलता है, जिससे सेंटर कंसोल के आसपास ज्यादा जगह मिलती है. दूसरी रो में बड़े आर्मरेस्ट, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें तथा बड़े हेडरेस्ट दिए गए हैं. वहीं पैनोरमिक रूफ तीसरी रो तक फैली हुई है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी खुला और हवादार केबिन मिलता है. तीसरी रो में बैठने और बाहर निकलने की सुविधा बेहतर बनाने के लिए डोर सिल के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है.

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Bose साउंड सिस्टम और स्मार्ट फीचर्स

Honda ने Avancier के केबिन को प्रीमियम बनाने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं शामिल की हैं. इसमें 12-स्पीकर वाला Bose Premium Sound System दिया गया है, जो Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसके अलावा वॉयस रिकग्निशन और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. SUV में Remote In-Cabin View और Remote Surround View जैसे फीचर्स देने का भी प्लान है. इनके जरिए ड्राइवर स्मार्टफोन की मदद से पार्किंग में खड़ी कार के अंदर और आसपास की स्थिति देख सकेंगे. कंपनी इसमें OTA यानी Over-the-Air सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा भी देगी, जिससे भविष्य में नए फीचर्स जोड़े जा सकेंगे.

नई हाइब्रिड तकनीक से मिलेगी बेहतर एफिशिएंसी

Avancier की सबसे महत्वपूर्ण बात इसका नेक्स्ट जनरेशन Honda Hybrid सिस्टम है. यह कंपनी की पहले से इस्तेमाल की जा रही टू-मोटर हाइब्रिड तकनीक का अपडेटेड रूप है. इसमें इंजन की बेहतर एफिशिएंसी, छोटे और ज्यादा प्रभावी ड्राइव यूनिट तथा नए कंट्रोल सिस्टम पर काम किया गया है. इसके साथ Honda ने DualPower eAWD तकनीक भी पेश की है. इसमें आगे और पीछे के पहियों को अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलाया जाता है. इससे गाड़ी को बेहतर ट्रैक्शन और स्थिरता देने में मदद मिलती है. SUV में Motion Management System भी दिया गया है, जो ब्रेकिंग, ड्राइविंग फोर्स और गाड़ी की दूसरी डायनामिक एक्टिविटी को एक साथ नियंत्रित करता है. इसके अलावा Honda S+ Shift तकनीक भी शामिल है.

इन देशों में होगी लॉन्च

Honda ने Avancier को सबसे पहले एशियाई बाजारों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. कंपनी इसे थाईलैंड, जापान और चीन समेत दूसरे एशियाई बाजारों में पेश करने का प्लान बना रही है. हालांकि अभी इसकी कीमत, इंजन की पावर, माइलेज और सभी बाजारों की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है. कंपनी की बड़ा प्लान मार्च 2030 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष तक दुनिया भर में नई हाइब्रिड तकनीक वाले 15 मॉडल पेश करने की है.

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