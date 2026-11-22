कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ‘अर्धनारीश्वर’ पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने करारा पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल गांधी पर सनातन धर्म के प्रति जन्मजात नफरत रखने का आरोप लगाया है. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से जोड़ने वाले बयान का हवाला दिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया.

प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारत को राहुल गांधी के व्याख्यान की कोई जरूरत नहीं है, जो हिंदू धर्म को हिंसा से जोड़कर देखते हैं और वोट बैंक की राजनीति के कारण पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं.

राहुल को बीजेपी ने घेरा

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “जितना मैंने राहुल गांधी को सुना, उतना ही मुझे यह एहसास हुआ कि उन्हें सनातन धर्म से जन्मजात नफरत है. उन्होंने सनातन को डेंगू-मलेरिया कहा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता.”

India does not need lectures from Rahul Gandhi who called Hindus as Violent & gave clean chit to Pakistan because of vote bank politics! The more I listen to Rahul Gandhi, more I realise he has inherent hate for Sanatan! Do not forget they called Sanatan Dengue Malaria! https://t.co/zuWeQgNW2p — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 22, 2026

वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक की विरोधी है और इसे लागू होने से रोकती है. कंगना ने सवाल किया कि अगर भाजपा की सोच पुरुषवादी है, तो वह महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए क्यों प्रयास करती है?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है, जो इस विधेयक का विरोध कर रही है.

VIDEO | Agra: Responding to Congress leader Rahul Gandhi's criticism of the economy and allegations that the BJP and RSS are male-dominated, BJP MP Kangana Ranaut says, "Look at the economy in Asia. India is currently among the leading economies. Despite the wars and the global economic crisis, you can see every day how our BJP government is absorbing and handling the situation. This is not something anyone needs to tell you; you can look at the data yourself. But Rahul Gandhi, as I always say, is like a 'Khisiyaai Billi Khamba noche'. The Opposition will keep doing that....If the BJP is male-dominated, why is it fighting for the Women's Reservation Bill? And if these people have greater sympathy for women, why are they not allowing the Women's Reservation Bill to be passed? It is only the Congress that has an anti-women mindset." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026

गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर बड़ा हमला बोला था. उन्होंने भाजपा-आरएसएस को ‘असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी मानसिकता वाला’ बताते हुए कहा था कि उन्हें भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की कोई समझ नहीं है.

राहुल ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा था. उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित ‘अर्धनारीश्वर’ मूर्ति की तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को एक ही रूप में दर्शाया गया है.

उनकी यह पोस्ट उस विवाद के बाद आई थी, जो सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के मौके पर अपने माता-पिता (सोनिया और राजीव गांधी) के रिश्ते पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद खड़ा हुआ था.

इससे पहले, राहुल गांधी ने 17 नवंबर को भी एक पोस्ट साझा की थी. इसमें उन्होंने 12वीं सदी के एक मंदिर की मूर्ति की तस्वीर साझा की थी, जिसमें देवी पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे हुए दिखाया गया है. उस पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि डर, गुस्से और नफरत ने भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम जाहिर करने से रोकता है.

उन्होंने आगे लिखा था, “एक सच्चे हिंदू के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से आजाद करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें. सत्यम शिवम सुंदरम.”