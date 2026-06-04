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हिंदी न्यूज़ऑटोCarभारत में सबसे ज्यादा बिक रही हैं ये 5 तरह की कारें, नंबर-1 देखकर चौंक जाएंगे

भारत में सबसे ज्यादा बिक रही हैं ये 5 तरह की कारें, नंबर-1 देखकर चौंक जाएंगे

Car Sales: भारत के कार बाजार में ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है. SUV से लेकर हैचबैक तक, कई कैटेगरी की कारें शानदार बिक्री दर्ज कर रही हैं और बाजार का रुख तय कर रही हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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Car Sales: भारत का कार बाजार तेजी से बदल रहा है. ग्राहकों की पसंद अब सिर्फ कीमत और माइलेज तक सीमित नहीं रह गई है. लोग अब स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और रनिंग कॉस्ट जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर कार खरीद रहे हैं. यही वजह है कि बाजार में अलग-अलग कार सेगमेंट की मजबूत मौजूदगी देखने को मिल रही है. कुछ साल पहले जहां छोटी कारों का दबदबा था, वहीं अब SUV ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए हैं. 

हालांकि हैचबैक, सेडान, MPV और इलेक्ट्रिक कारों की मांग भी लगातार बनी हुई है. दिलचस्प बात यह है कि हर सेगमेंट का अपना अलग ग्राहक वर्ग है. यही कारण है कि भारत दुनिया के सबसे विविध कार बाजारों में शामिल हो चुका है और कंपनियां हर जरूरत के हिसाब से नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं.

SUV और हैचबैक का सबसे ज्यादा जलवा

SUV इस समय भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय कार कैटेगरी बन चुकी है. ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत लुक और बेहतर रोड प्रेजेंस के कारण ग्राहक इसे काफी पसंद कर रहे हैं. शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक SUV की मांग तेजी से बढ़ी है. दूसरी तरफ हैचबैक कारें आज भी बिक्री के मामले में मजबूत स्थिति में हैं. 

कम कीमत, आसान ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के कारण पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक इन्हें पसंद करते हैं. छोटे परिवारों और रोजाना शहर में सफर करने वाले लोगों के बीच हैचबैक कारों की मांग लगातार बनी हुई है. यही वजह है कि दोनों सेगमेंट भारतीय ऑटो बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए कार में होनी चाहिए ये 5 चीजें, नंबर तीन तो सबसे जरूरी

सेडान, MPV और EV भी बना रहे मजबूत पहचान

सेडान कारें उन ग्राहकों को आकर्षित करती हैं जो आरामदायक सफर और प्रीमियम अनुभव चाहते हैं. लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह सेगमेंट आज भी लोकप्रिय माना जाता है. वहीं MPV कारें बड़े परिवारों की जरूरतों को पूरा करती हैं और इनमें ज्यादा सीटिंग स्पेस मिलता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV सेगमेंट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क, कम रनिंग कॉस्ट और नई तकनीक के कारण लोग इलेक्ट्रिक कारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. 

कई ग्राहकों के लिए EV अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का विकल्प बन चुकी है. इन पांचों सेगमेंट की मजबूत मांग यह दिखाती है कि भारतीय ग्राहक अब अपनी जरूरत, बजट और लाइफस्टाइल के हिसाब से वाहन चुन रहे हैं, जिससे बाजार पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी और दिलचस्प बन गया है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ चार्जिंग ही नहीं, अब ये बड़ी वजह भी लोगों को कर रही EV खरीदने पर मजबूर

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Sedan Hatchback Car Sales Indian Auto Market SUV Cars
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