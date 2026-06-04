किन चीजों को दिखाकर वायरल हो सकते हैं आप? जानिए क्या कहता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम

Instagram Algorithm Tips : इंस्टाग्राम आज फोटो और वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने के साथ लाखों लोगों के लिए करियर बनाने, बिजनेस बढ़ाने और कमाई करने का भी बड़ा जरिया बन चुका है. हर दिन करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पर रील्स, फोटो, स्टोरी और कैरोसेल पोस्ट शेयर करते हैं, हालांकि इस पर सभी लोगों का कंटेंट वायरल नहीं होता है. कई बार अच्छी वीडियो और पोस्ट होने के बाद भी ज्यादा व्यूज और रीच नहीं मिलती, जबकि कुछ कंटेंट देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच जाता है.

ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इंस्टाग्राम कैसे तय करता है कि किस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और किसे नहीं, दरअसल इसके पीछे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है. इंस्टाग्राम पर कई क्रिएटर इसके एल्गोरिथम को लेकर जरूरी जानकारियां शेयर भी करते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन चीजों को दिखाकर आप वायरल हो सकते हैं और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या कहता है.

इंस्टाग्राम कैसे काम करता है?

इंस्टाग्राम पहले उन लोगों की पोस्ट दिखाता था जिन्हें आप फॉलो करते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है. आज इंस्टाग्राम का फोकस इंटरेस्ट ग्राफ पर है. इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर किसी खास विषय की वीडियो बार-बार देख रहा है, लाइक कर रहा है या शेयर कर रहा है तो इंस्टाग्राम उसे उसी तरह का कंटेंट और ज्यादा दिखाएगा, चाहे वह किसी दूसरे अन नॉन अकाउंट से ही क्यों न हो. यही वजह है कि आज छोटे क्रिएटर्स भी वायरल होकर लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं.

किन चीजों को दिखाकर आप वायरल हो सकते हैं?

1. ऐसा कंटेंट जो लोग सबसे पहले शेयर करें - इंस्टाग्राम में किसी भी रील के लिए सबसे जरूरी सिग्नल DM Share होता है. अगर लोग आपकी वीडियो देखकर उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली या ग्रुप में भेजते हैं, तो इंस्टाग्राम समझता है कि कंटेंट ज्यादा यूजफुल या एंटरटेनिंग है. ऐसे कंटेंट को एल्गोरिथम ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है.इसलिए ऐसे वीडियो बनाएं जो लोगों को फनी लगे, किसी बड़ी प्रॉब्लम पर विडीयो, इमोशनल कनेक्ट बनाने वाला वीडियो, कोई चौंकाने वाली जानकारी का वीडियो और ऐसे वीडियो जो रिलेटेबल हों.

2. छोटी रील्स - आज 30 से 90 सेकंड की रील्स को अक्सर बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि लोग उन्हें पूरा देखते हैं. जब कोई वीडियो लास्ट तक देखी जाती है तो इंस्टाग्राम उसे तेजी से वायरल करता है.

3. ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज - ट्रेंडिंग म्यूजिक या फेमस ऑडियो का यूज करने से आपकी पोस्ट नए व्यूअर्स तक पहुंच सकती है, हालांकि सिर्फ ट्रेंडिंग साउंड लगाने से वीडियो वायरल नहीं होगी, लेकिन अच्छा कंटेंट और फेमस ऑडियो को मिक्स करना बेहतर रिजल्ट दे सकता है.

4. कैरोसेल पोस्ट बनाना - एक फोटो की जगह कई फोटो या वीडियो वाली कैरोसेल पोस्ट को ज्यादा इंगेजमेंट मिलती हैं. अगर कोई व्यक्ति आपकी पूरी कैरोसेल नहीं देखता, तो इंस्टाग्राम बाद में उसे फिर से दिखा सकता है. इससे एक ही पोस्ट को कई बार दिखाई जाने और वायरल होने का मौका मिलता है.

5.ओरिजिनल कंटेंट - इंस्टाग्राम अब कॉपी-पेस्ट कंटेंट की जगह ओरिजिनल कंटेंट को प्रायोरिटी देता है. अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड की गई वीडियो पर सिर्फ रीपोस्ट कर रहे हैं, तो उसका वायरल होना जरूरी नहीं है. लेकिन खुद की बनाई गई वीडियो, एक्सपीरियंस, जानकारी और कहानी ज्यादा तेजी से वायरल होती है.

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इंस्टाग्राम फीड एल्गोरिथम किन बातों को देखता है?

जब कोई यूजर ऐप खोलता है तो उसकी होम फीड में पोस्ट दिखाने के लिए इंस्टाग्राम कई तरह की जानकारियों और एक्टिविटी को देखता है. इनमें यूजर किन पोस्ट को लाइक करता है, किन पोस्ट को सेव करता है, किन पोस्ट पर कमेंट करता है, किन पोस्ट को शेयर करता है, किस क्रिएटर के साथ पहले इंटरैक्शन रहा है और जिन पोस्ट पर तेजी से इंगेजमेंट आता है, उन्हें एल्गोरिथम ज्यादा प्रेफरेंस देता है.

इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या कहता है?

रील्स आज इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुकी हैं. इंस्टाग्राम का रील्स एल्गोरिथम उन वीडियो को ज्यादा वायरल करता है जिन्हें लोग लंबे समय तक देखते हैं, बार-बार देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, बाद में देखने के लिए सेव करते हैं और जिन पर ज्यादा कमेंट आते हैं. रील्स के लिए एल्गोरिथम मुख्य रूप से वॉच टाइम, शेयर, रीप्ले, सेव और कमेंट जैसी चीजों को ज्यादा देखता है. वहीं TikTok या दूसरे ऐप्स के वॉटरमार्क वाली वीडियो, धुंधली या खराब क्वालिटी की रील्स और क्लिकबेट कंटेंट एल्गोरिथम को पसंद नहीं आते हैं, जिससे उनकी रीच कम हो सकती है.

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