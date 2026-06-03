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Bike Engine Ticking Sound: बाइक के इंजन से क्यों आती है टिक-टिक की आवाज, क्या यह कोई दिक्कत है?
Bike Engine Ticking Sound : कई बार यह आवाज लगातार कुछ मिनटों तक आती रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि कहीं बाइक में कोई खराबी तो नहीं आ गई.
आपने कई बार बाइक बंद करने के बाद उसके इंजन या साइलेंसर से टिक-टिक जैसी आवाज जरूर सुनी होगी. कई बार यह आवाज लगातार कुछ मिनटों तक आती रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि कहीं बाइक में कोई खराबी तो नहीं आ गई. खासकर नए राइडर्स अक्सर इस आवाज को लेकर परेशान हो जाते हैं, हालांकि ज्यादातर मामलों में यह आवाज बिल्कुल नॉर्मल होती है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी बाइक में कोई तकनीकी समस्या है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर बाइक के इंजन से टिक-टिक की आवाज क्यों आती है और क्या ये कोई दिक्कत है.
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Published at : 03 Jun 2026 08:39 AM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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