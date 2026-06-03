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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBike Engine Ticking Sound: बाइक के इंजन से क्यों आती है टिक-टिक की आवाज, क्या यह कोई दिक्कत है?

Bike Engine Ticking Sound: बाइक के इंजन से क्यों आती है टिक-टिक की आवाज, क्या यह कोई दिक्कत है?

Bike Engine Ticking Sound : कई बार यह आवाज लगातार कुछ मिनटों तक आती रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि कहीं बाइक में कोई खराबी तो नहीं आ गई.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 03 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Bike Engine Ticking Sound : कई बार यह आवाज लगातार कुछ मिनटों तक आती रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि कहीं बाइक में कोई खराबी तो नहीं आ गई.

आपने कई बार बाइक बंद करने के बाद उसके इंजन या साइलेंसर से टिक-टिक जैसी आवाज जरूर सुनी होगी. कई बार यह आवाज लगातार कुछ मिनटों तक आती रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि कहीं बाइक में कोई खराबी तो नहीं आ गई. खासकर नए राइडर्स अक्सर इस आवाज को लेकर परेशान हो जाते हैं, हालांकि ज्यादातर मामलों में यह आवाज बिल्कुल नॉर्मल होती है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी बाइक में कोई तकनीकी समस्या है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर बाइक के इंजन से टिक-टिक की आवाज क्यों आती है और क्या ये कोई दिक्कत है.

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जब आप बाइक को लंबे समय तक चलाते हैं, तो उसका इंजन और साइलेंसर काफी गर्म हो जाता है. इंजन के अंदर लगातार ईंधन जलने और साइलेंसर से गर्म गैसें निकलने की वजह से कई धातु वाले हिस्सों का तापमान बढ़ जाता है. ऐसे में बाइक बंद करने के बाद ये हिस्से धीरे-धीरे ठंडे होने लगते हैं. इसी दौरान कई बार टिक-टिक जैसी आवाज सुनाई देती है, जो आमतौर पर पूरी तरह नॉर्मल मानी जाती है.
जब आप बाइक को लंबे समय तक चलाते हैं, तो उसका इंजन और साइलेंसर काफी गर्म हो जाता है. इंजन के अंदर लगातार ईंधन जलने और साइलेंसर से गर्म गैसें निकलने की वजह से कई धातु वाले हिस्सों का तापमान बढ़ जाता है. ऐसे में बाइक बंद करने के बाद ये हिस्से धीरे-धीरे ठंडे होने लगते हैं. इसी दौरान कई बार टिक-टिक जैसी आवाज सुनाई देती है, जो आमतौर पर पूरी तरह नॉर्मल मानी जाती है.
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बाइक के इंजन और साइलेंसर में धातु के कई हिस्से लगे होते हैं. जब ये गर्म होते हैं तो थोड़ा फैल जाते हैं और ठंडे होने पर फिर सिकुड़ने लगते हैं. ठंडा होने की इसी प्रक्रिया के दौरान धातु के अलग-अलग हिस्सों में हल्की हलचल होती है, जिससे टिक-टिक जैसी आवाज पैदा होती है. यह आवाज तब तक आती रहती है जब तक बाइक के हिस्से सामान्य तापमान पर नहीं पहुंच जाते हैं.
बाइक के इंजन और साइलेंसर में धातु के कई हिस्से लगे होते हैं. जब ये गर्म होते हैं तो थोड़ा फैल जाते हैं और ठंडे होने पर फिर सिकुड़ने लगते हैं. ठंडा होने की इसी प्रक्रिया के दौरान धातु के अलग-अलग हिस्सों में हल्की हलचल होती है, जिससे टिक-टिक जैसी आवाज पैदा होती है. यह आवाज तब तक आती रहती है जब तक बाइक के हिस्से सामान्य तापमान पर नहीं पहुंच जाते हैं.
Published at : 03 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
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