जब आप बाइक को लंबे समय तक चलाते हैं, तो उसका इंजन और साइलेंसर काफी गर्म हो जाता है. इंजन के अंदर लगातार ईंधन जलने और साइलेंसर से गर्म गैसें निकलने की वजह से कई धातु वाले हिस्सों का तापमान बढ़ जाता है. ऐसे में बाइक बंद करने के बाद ये हिस्से धीरे-धीरे ठंडे होने लगते हैं. इसी दौरान कई बार टिक-टिक जैसी आवाज सुनाई देती है, जो आमतौर पर पूरी तरह नॉर्मल मानी जाती है.