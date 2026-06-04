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हिंदी न्यूज़ऑटोCM Mohan Yadav Convoy EV Car: सीएम मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई ये EV कार, जानें एक चार्ज में कितनी देती है रेंज

CM Mohan Yadav Convoy EV Car: सीएम मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई ये EV कार, जानें एक चार्ज में कितनी देती है रेंज

CM Mohan Yadav Convoy EV Car: मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई नई इलेक्ट्रिक कार न सिर्फ मॉर्डन फीचर्स से लैस है, बल्कि लंबी ड्राइविंग रेंज के कारण भी चर्चा में है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 06:45 PM (IST)
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CM Mohan Yadav Convoy EV Car: देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं. केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करने के लिए कई तरह से मदद कर रही हैं, जिससे पेट्रोल-डीजल का फिजूल खर्च कम यूज हो और प्रदूषण पर भी कंट्रोल पाया जा सके. इसी के चलते हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक खास पहल की है. उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में इलेक्ट्रिक कार को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण और साफ एनर्जी के यूज को बढ़ावा दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई नई इलेक्ट्रिक कार न सिर्फ मॉर्डन फीचर्स से लैस है, बल्कि लंबी ड्राइविंग रेंज के कारण भी चर्चा में है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सीएम मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई EV कार एक चार्ज में कितनी रेंज देती है. 

सीएम मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई ये EV कार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में महिंद्रा की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया है. 3 जून को उन्होंने इसी कार से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर, भोपाल तक यात्रा की, मुख्यमंत्री ने यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की पर्यावरण बचाने और संसाधनों का समझदारी से यूज करने की अपील को ध्यान में रखते हुए उठाया है. मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकारी स्तर पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज बढ़ाकर लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है. यही वजह है कि अब उनके काफिले में पेट्रोल-डीजल वाहन के साथ एक मॉर्डन इलेक्ट्रिक कार भी शामिल हो गई है. 

सीएम मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई EV कार एक चार्ज में कितनी रेंज देती है

महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक कार अपनी लंबी रेंज के लिए जानी जाती है. कंपनी के अनुसार यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. यही कारण है कि इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी परफेक्ट माना जाता है. इसके अलावा कार में कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें 360 डिग्री कैमरा, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी शामिल हैं. मुख्यमंत्री के काफिले में यूज के लिए इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है. 

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इस कार का नंबर भी है खास

मुख्यमंत्री की नई इलेक्ट्रिक कार का नंबर MP-02-VB-2047 रखा गया है. इस नंबर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. जिसमें VB को विकसित भारत का प्रतीक माना जा रहा है. साथ ही 2047 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत मिशन के लक्ष्य साल से जोड़कर देखा जा रहा है. 

यह भी पढ़ें - भारत में आज लॉन्च होगी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, जानिए Maruti कौन-सा मॉडल करने जा रही पेश?

Published at : 04 Jun 2026 06:45 PM (IST)
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