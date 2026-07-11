भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब लगभग हर बड़ी कार कंपनी अपने नए EV मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. इसी बीच Kia की आने वाली Syros EV को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. लॉन्च से पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की कई अहम डिटेल्स लीक हो गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार लंबी ड्राइविंग रेंज, दमदार बैटरी और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आ सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Kia Syros EV में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. पहला 42kWh बैटरी पैक होगा, जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 443 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है. वहीं दूसरा 51.4kWh बैटरी पैक होगा, जिसकी दावा की गई रेंज लगभग 520 किलोमीटर तक हो सकती है. माना जा रहा है कि यही बैटरी पैक Kia Carens Clavis EV और Hyundai Creta Electric में भी इस्तेमाल किया गया है. लेकिन Syros EV का वजन कम होने के चलते इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है.

क्या है गाड़ी की खासियत?

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी वारंटी हो सकती है. लीक जानकारी के मुताबिक, Kia अपनी इस इलेक्ट्रिक कार के साथ 15 साल या लाइफटाइम बैटरी वारंटी देने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है, तो यह भारतीय EV बाजार में ग्राहकों के लिए एक बड़ा आकर्षण साबित हो सकती है. लंबी वारंटी मिलने से बैटरी बदलने की चिंता भी काफी हद तक कम हो जाएगी. हालांकि, कंपनी की ओर से इस फीचर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

गाड़ी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Kia Syros EV को काफी प्रीमियम बनाया जा सकता है. इसमें लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और Vehicle-to-Load (V2L) जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा EV मॉडल में बंद फ्रंट ग्रिल, नए एयरोडायनामिक अलॉय व्हीलo और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे इसका लुक और ज्यादा आकर्षक लगेगा.

कितनी हो सकती है कीमत?

गाड़ी की कीमत की बात करें तो Kia Syros EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 15 लाख रुपये के आसपास हो सकती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 20 लाख रुपये तक जा सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV, Mahindra XUV 3XO EV, MG Windsor EV और दूसरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा. अगर Kia इन लीक हुई खूबियों के साथ इस SUV को बाजार में उतारती है, तो यह अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकती है.

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