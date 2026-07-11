Duster, Creta या Nissan Tekton... रोज ऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी कार है बेहतर, देखें फीचर्स

Nissan Tekton: मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इन दिनों मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है. हाल ही में निशान ने अपनी नई एसयूवी टेकटॉन को भारतीय बाजार में उतारकर रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, होंडा एलिवेटेड, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी दिग्गज कारों को सीधी टक्कर देनी शुरू कर दी है.

ऐसे में अगर आप रोज ऑफिस आने-जाने के लिए एक अच्छी और आरामदायक एसयूवी की तलाश में है और डस्टर, क्रेटा, Nissan Tekton में कंफ्यूज हो रहे हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि डस्टर, क्रेटा या Nissan Tekton रोज ऑफिस जाने के लिए कौन सी कार बेहतर है और उनके फीचर्स क्या है.

कीमत में कौन आगे?

कीमत की बात करें तो Nissan Tekton की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये हैं. वहीं रेनॉल्ट डस्टर भी इसी शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, दूसरी और हुंडई क्रेटा की शुरुआती कीमत करीब 10.91 लाख रुपये से शुरू होती है, यानी शुरुआती स्तर पर टेकटॉन और डस्टर थोड़ी किफायती साबित होती है, जबकि क्रेटा की कीमत थोड़ी ज्यादा है.

रोजाना ड्राइविंग के लिए कौन बेहतर?

अगर आपका ज्यादातर सफर शहर के अंदर होता है और तो Nissan Tekton और रेनॉल्ट डस्टर का 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है. यह इंजन 100 एचपी की पावर और 166 एनएम का टार्क देता है इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है और कंपनी के अनुसार यह करीब 19.4 केएमपीएल तक माइलेज देने में सक्षम है. वहीं हुंडई क्रेटा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. हालांकि माइलेज और इंजन ऑप्शन वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. रोजाना ऑफिस आने जाने वाले ग्राहकों के लिए तीनों एसयूवी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन देता है.

ज्यादा पावर चाहिए तो ये ऑप्शन मौजूद

अगर आप समय-समय पर हाईवे ड्राइव भी करते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Nissan Tekton में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है. यह इंजन 163 एचपी की पावर और 280 एनएम का टार्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी उपलब्ध है. रेनॉल्ट डस्टर में भी यही इंजन ऑप्शन मिलता है. वहीं डस्टर को आने वाले समय में 1.8 लीटर स्ट्राॅन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी पेश किया जाने किए जाने की तैयारी है, जिससे उसे एक्स्ट्रा ऑप्शन का फायदा मिलेगा.

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फीचर्स के मामले में किसका पलड़ा भारी?

नई Nissan Tekton में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटीलेटेड और इलेक्ट्रिक एडजेस्टेबल फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट, गूगल बिल्ट इन माय निशान ऐप कनेक्टिविटी और कई कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं. रेनॉल्ट डस्टर भी लगभग इसी तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों एसयूवी एक ही प्लेटफार्म पर आधारित है. वहीं हुंडई क्रेटा में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्राइड ऑटो और एप्पल कार प्ले पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. फीचर्स के लिहाज से तीनों एसयूवी काफी मजबूत पैकेज पेश करती है.

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