IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल

कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल

Who is Sonal Dinusha: श्रीलंका के 90 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, मेजबान टीम मुश्किल में थी. तब सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ मिलकर 126 रनों की शानदार साझेदारी की और अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा.

Written By : शिवम |  Updated at : 17 Aug 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन सोनल दिनुशा का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने भारत की मजबूत गेंदबाजी के सामने शतक जड़ा. ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मेजबान की आधी टीम 90 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी. तब दिनुशा ने डिकवेला के साथ मिलकर 126 रनों की साझेदारी की. हालांकि शतक लगाने के बाद वह रवीन्द्र जडेजा की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हो गए.

सोनल दिनुशा ने 168 गेंदों में 100 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 4 चौके लगाए. उनकी और डिकवेला की साझेदारी से श्रीलंका थोड़ी संभल गई, नहीं तो लग रहा था कि मेजबान फॉलो ऑन नहीं बचा पाएगी. श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर समाप्त हुई, भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त बनाई.

कौन हैं सोनल दिनुशा?

सोनल दिनुशा का जन्म 4 दिसंबर, 2000 को कोलंबो में हुआ था. 25 वर्षीय सोनल गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने पिछले साल जून में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट डेब्यू किया था. अपने चौथे टेस्ट और छठी पारी में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, ये उनका पहला इंटरनेशनल शतक भी है. बता दें कि सोनल ने अभी श्रीलंका के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू नहीं किया है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

सोनल ने 68 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें खेली 102 पारियों में 3698 रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास में वह 11 शतक और 19 अर्धशतक लगा चुके हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 133 विकेट लिए हैं. भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट की बात करें तो सोनल ने पहली पारी में सिर्फ 4 ओवर डाले थे, जिसमें 17 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं ले सके थे.

यह भी पढ़ें- एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान टीम का एलान, कप्तान का नाम चौंका देगा

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का हाल

गॉल में चल रहे पहले टेस्ट के तीन दिनों का खेल समाप्त हो गया है. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर भारत के पास 178 रनों की बढ़त है और टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है. अब भारत यहां से 250 रन और बनाकर श्रीलंका को 400 से अधिक का लक्ष्य देना चाहेगा. हालांकि गॉल में मंगलवार और बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team India Vs Sri Lanka 1st Test IND Vs SL 1st Test IND VS SL Sonal Dinusha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
क्रिकेट
IND vs SL 1st Test: 90 पर थे 5 विकेट, फिर भी श्रीलंका ने ठोक दिए 284 रन; सोनल दिनुषा का पहला शतक
90 पर थे 5 विकेट, फिर भी श्रीलंका ने ठोक दिए 284 रन; सोनल दिनुषा का पहला शतक
क्रिकेट
LIVE: बारिश के कारण समय से पहले खत्म हुआ तीसरे दिन का खेल, भारत के पास 178 रन की बढ़त
LIVE: बारिश के कारण समय से पहले खत्म हुआ तीसरे दिन का खेल, भारत के पास 178 रन की बढ़त
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान टीम का एलान, कप्तान का नाम चौंका देगा
एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान टीम का एलान, कप्तान का नाम चौंका देगा
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने तोड़ा शहजाद भट्टी का नेटवर्क- अमित शाह
स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने तोड़ा शहजाद भट्टी का नेटवर्क- अमित शाह
महाराष्ट्र
फडणवीस करेंगे केंद्र की राजनीति? PM से मिलने के बाद साफ की तस्वीर
फडणवीस करेंगे केंद्र की राजनीति? PM से मिलने के बाद साफ की तस्वीर
क्रिकेट
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष
नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष
हेल्थ
पानी पीने के बाद भी प्यास लग रही, ये दिक्कत तो नहीं?
पानी पीने के बाद भी प्यास लग रही, ये दिक्कत तो नहीं?
शिक्षा
NSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget