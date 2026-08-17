कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
Who is Sonal Dinusha: श्रीलंका के 90 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, मेजबान टीम मुश्किल में थी. तब सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ मिलकर 126 रनों की शानदार साझेदारी की और अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा.
भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन सोनल दिनुशा का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने भारत की मजबूत गेंदबाजी के सामने शतक जड़ा. ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मेजबान की आधी टीम 90 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी. तब दिनुशा ने डिकवेला के साथ मिलकर 126 रनों की साझेदारी की. हालांकि शतक लगाने के बाद वह रवीन्द्र जडेजा की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हो गए.
सोनल दिनुशा ने 168 गेंदों में 100 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 4 चौके लगाए. उनकी और डिकवेला की साझेदारी से श्रीलंका थोड़ी संभल गई, नहीं तो लग रहा था कि मेजबान फॉलो ऑन नहीं बचा पाएगी. श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर समाप्त हुई, भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त बनाई.
कौन हैं सोनल दिनुशा?
सोनल दिनुशा का जन्म 4 दिसंबर, 2000 को कोलंबो में हुआ था. 25 वर्षीय सोनल गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने पिछले साल जून में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट डेब्यू किया था. अपने चौथे टेस्ट और छठी पारी में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, ये उनका पहला इंटरनेशनल शतक भी है. बता दें कि सोनल ने अभी श्रीलंका के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू नहीं किया है.
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सोनल ने 68 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें खेली 102 पारियों में 3698 रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास में वह 11 शतक और 19 अर्धशतक लगा चुके हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 133 विकेट लिए हैं. भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट की बात करें तो सोनल ने पहली पारी में सिर्फ 4 ओवर डाले थे, जिसमें 17 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं ले सके थे.
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भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का हाल
गॉल में चल रहे पहले टेस्ट के तीन दिनों का खेल समाप्त हो गया है. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर भारत के पास 178 रनों की बढ़त है और टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है. अब भारत यहां से 250 रन और बनाकर श्रीलंका को 400 से अधिक का लक्ष्य देना चाहेगा. हालांकि गॉल में मंगलवार और बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है.