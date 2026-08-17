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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'

BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'

BJP New Team: संजय मयूख मीडिया सह प्रभारी थे. संजय मयूख बिहार से हैं और लंबे समय से बीजेपी की मीडिया विंग से जुड़े हुए थे. नई टीम में जगह क्यों नहीं मिली इस पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Aug 2026 08:36 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को अपनी नई टीम का ऐलान किया. नितिन नवीन बिहार से हैं और इसके चलते माना जा रहा था कि यहां के कुछ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नई टीम में बिहार से तीन नेताओं को दायित्व मिला तो वहीं संजय मयूख (Sanjay Mayukh) जैसे नेता नई टीम से बाहर हो गए हैं.

संजय मयूख मीडिया सह प्रभारी थे. पुरानी टीम से बाहर होने वालों में अमित मालवीय सहित कई नेता हैं जिनमें संजय मयूख का भी नाम है. संजय मयूख बिहार से हैं और लंबे समय से बीजेपी की मीडिया विंग से जुड़े हुए थे. नई टीम में जगह नहीं मिलने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. इस बीच संजय मयूख ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

'मुझे पूर्ण विश्वास है कि…'

संजय मयूख ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में दायित्व प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं एवं युवा पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह नई टीम संगठन की शक्ति, अनुभव और सामूहिक संकल्प को और मजबूत करते हुए 'राष्ट्रसेवा' के हमारे अभियान को एक नई गति प्रदान करेगी. मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण को साकार करने में संगठन की यह भूमिका और अधिक प्रभावी होगी."

यह भी पढ़ें- नितिन नवीन की नई टीम पर जन सुराज ने उठाए सवाल, कहां हो गई गड़बड़?

संजय मयूख ने आगे लिखा है, "यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी कुशल नेतृत्व में भाजपा निरंतर मजबूत होती रहे और जनसेवा के संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में नए आयाम स्थापित करे. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सफल कार्यकाल के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं."

बिहार से नई टीम में कौन-कौन?

राज्यसभा सांसद शिवेश राम को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक बनाया गया है. वह इससे पहले राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. नई टीम के ऐलान से पहले पूर्व मंत्री मंगल पांडेय को भी राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है. 

यह भी पढ़ें- नितिन नवीन की टीम में बिहार से 3 नेता, जानिए किसका-किसका नाम

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Sanjay Mayukh BJP New Team BIHAR NEWS
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