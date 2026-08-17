BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को अपनी नई टीम का ऐलान किया. नितिन नवीन बिहार से हैं और इसके चलते माना जा रहा था कि यहां के कुछ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नई टीम में बिहार से तीन नेताओं को दायित्व मिला तो वहीं संजय मयूख (Sanjay Mayukh) जैसे नेता नई टीम से बाहर हो गए हैं.

संजय मयूख मीडिया सह प्रभारी थे. पुरानी टीम से बाहर होने वालों में अमित मालवीय सहित कई नेता हैं जिनमें संजय मयूख का भी नाम है. संजय मयूख बिहार से हैं और लंबे समय से बीजेपी की मीडिया विंग से जुड़े हुए थे. नई टीम में जगह नहीं मिलने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. इस बीच संजय मयूख ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

'मुझे पूर्ण विश्वास है कि…'

संजय मयूख ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में दायित्व प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं एवं युवा पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह नई टीम संगठन की शक्ति, अनुभव और सामूहिक संकल्प को और मजबूत करते हुए 'राष्ट्रसेवा' के हमारे अभियान को एक नई गति प्रदान करेगी. मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण को साकार करने में संगठन की यह भूमिका और अधिक प्रभावी होगी."

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में दायित्व प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं एवं युवा पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!



यह नई टीम संगठन की शक्ति, अनुभव और सामूहिक संकल्प को और मजबूत करते हुए 'राष्ट्रसेवा' के हमारे अभियान को एक नई गति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है… pic.twitter.com/0T1Gkaogl8 — Sanjay Mayukh (@drsanjaymayukh) August 17, 2026

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संजय मयूख ने आगे लिखा है, "यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी कुशल नेतृत्व में भाजपा निरंतर मजबूत होती रहे और जनसेवा के संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में नए आयाम स्थापित करे. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सफल कार्यकाल के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं."

बिहार से नई टीम में कौन-कौन?

राज्यसभा सांसद शिवेश राम को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक बनाया गया है. वह इससे पहले राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. नई टीम के ऐलान से पहले पूर्व मंत्री मंगल पांडेय को भी राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है.

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