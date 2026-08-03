Kia की Hybrid SUV की एंट्री, Fortuner की बढ़ी टेंशन
Kia Sorento India: किआ इंडिया ने अपनी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी किआ सोरेंटो की ऑफिशियल प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. जानिए इसके दमदार फीचर्स, लुक और फॉर्च्यूनर से मुकाबले की पूरी डिटेल.
Kia Sorento India: इन दिनों भारत के सड़कों पर किआ की गाड़ियां खूब धूम मचा रही हैं. जबकि इस बीच किआ ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी ऑल-न्यू सोरेन्टो का ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही देश में कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी की आधिकारिक प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. जो ग्राहक लंबे समय से एक प्रीमियम, दमदार और माइलेज देने वाली बड़ी गाड़ी की तलाश में थे.
वे अब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी किआ डीलरशिप के जरिए इसे बुक कर सकते हैं. किआ की यह नई पेशकश भारतीय बाजार में सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी धाकड़ गाड़ियों की बादशाहत को कड़ी चुनौती देने वाली है. कंपनी अगले तीन से चार सालों में इलेक्ट्रिक के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी सेगमेंट में अपने पैर पसारने की तैयारी में है जिसकी शुरुआत इसी शानदार मॉडल से हो रही है. चलिए जानतें हैं सोरेन्टो की खासियत के बारे में.
भारत में रखने जा रही है कदम
आपको बता दें कि, किआ सोरेन्टो कोई नया नाम नहीं है बल्कि दुनिया भर के ऑटो बाजार में इसका एक बड़ा इतिहास रहा है. साल 2002 में पहली बार पेश की गई यह गाड़ी अब तक दुनिया के करीब 132 देशों में 48 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है. इतना ही नहीं सुरक्षा के मामले में भी इसे IIHS टॉप सेफ्टी पिक प्लस और 5-स्टार NHTSA रेटिंग जैसी कई अंतरराष्ट्रीय रेटिंग्स हासिल हैं.
ग्लोबल मार्केट में अपार सफलता के बाद अब किआ इसे भारत में उतार रही है. भारतीय सड़कों के हिसाब से इसमें कई खास बदलाव किए गए हैं. लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने और प्रीमियम अहसास देने के मामले में यह एसयूवी अपने सेगमेंट में एक नया पैमाना सेट करने के लिए तैयार दिख रही है.
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मस्कुलर डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस
बात करें डिजाइन की तो टीजर में सोरेन्टो का लुक बेहद बोल्ड, लंबा और अपराइट नजर आता है. इसका चौड़ा स्टांस इसे एक प्रॉपर और रोबस्ट फैमिली एसयूवी का रूप देता है. गाड़ी के फ्रंट में किआ की सिग्नेचर टाइगर नोज़ ग्रिल के साथ एक बेहद स्ट्राइकिंग इल्यूमिनेटेड लाइटिंग ग्राफिक दिया गया है.
बंपर पर लगी लोअर लाइटिंग क्लस्टर इसे भारत-विशिष्ट टू-टियर लाइटिंग सिग्नेचर प्रदान करती है. इसके अलावा बड़ी अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और शानदार क्रोम फिनिशिंग इसे दूर से ही एक हेड-टर्नर लुक देती है. सड़क पर इसकी दमदार प्रेजेंस फॉर्च्यूनर और कोडियाक जैसी स्थापित गाड़ियों को सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
मिलेगा दमदार हाइब्रिड इंजन
बता दें कि, किआ सोरेन्टो का सबसे बड़ा आकर्षण इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन होने वाला है. मिली जानकारी के मुताबिक, इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है. जो बेहतरीन पावर जनरेट करने के साथ-साथ शानदार फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा. इंटीरियर की तरफ नजर डालें तो इसमें दो 12.3-इंच के डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं.
जिनमें से एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और दूसरा ड्राइवर कंसोल के लिए है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं. गाड़ी को 5, 6 और 7-सीटर जैसे अलग-अलग सिटिंग कॉम्बो में पेश किए जाने की चर्चा है.
फॉर्च्यूनर की बढ़ सकती है मुश्किल
आपको बता दें कि, भारतीय बाजार में 40 से 50 लाख रुपये की प्राइस रेंज में लंबे समय से टोयोटा फॉर्च्यूनर का राज रहा है. हालांकि, आज के समय में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ग्राहक ज्यादा माइलेज वाली हाइब्रिड गाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. ऐसे में किआ सोरेन्टो का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्प, मॉडर्न फीचर्स से लैस केबिन और प्रीमियम राइड क्वालिटी फॉर्च्यूनर के संभावित खरीदारों को अपनी तरफ खींच सकती है.
अगर किआ इसकी कीमत को सही तरीके से तय करती है तो यह प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट का पूरा गणित बदल सकती है. कार लवर्स को अब इस लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी की आधिकारिक कीमतों का इंतजार है.
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