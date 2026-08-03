बांकीपुर के रिजल्ट पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'जनता ने जन सुराज…'

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. जन सुराज के प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को बंपर जीत मिली है. वो शुरू से हर राउंड में ही आगे रहे. बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे नंबर पर रही. इस नतीजे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की प्रतिक्रिया आई है.

सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है. मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं."

लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है।



मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूँ। — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 3, 2026

बीजेपी सांसद ने कही समीक्षा की बात

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, "ये तो समीक्षा की बात होगी कि इसकी वजह क्या रही... कई बार उपचुनाव में और आम चुनाव में अंतर होता है. एक सीट से सरकार बनती या बिगड़ती नहीं है... ये समीक्षा का विषय है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग EVM पर सवाल उठाते हैं, आज ये बात साबित हो गई कि EVM ठीक है. हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं... विपक्ष भी इस बात को स्वीकार करे जो हमेशा EVM पर ठिकड़ा फोड़ता है..."

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संजय सरावगी बोले- 'आगे भी…'

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "बांकीपुर में लगातार हमने विकास किया है. आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा. बांकीपुर के लोग हमारे हैं. किस कारण से हमें कम मत मिला इसकी समीक्षा हम करेंगे. जीतने वाले प्रत्याशी को अग्रिम बधाई."

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