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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर के रिजल्ट पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'जनता ने जन सुराज…'

बांकीपुर के रिजल्ट पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'जनता ने जन सुराज…'

Bankipur By-Election Result 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर बधाई दी है. पढ़िए सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में क्या कुछ लिखा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Aug 2026 06:09 PM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. जन सुराज के प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को बंपर जीत मिली है. वो शुरू से हर राउंड में ही आगे रहे. बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे नंबर पर रही. इस नतीजे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की प्रतिक्रिया आई है. 

सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है. मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं."

बीजेपी सांसद ने कही समीक्षा की बात

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, "ये तो समीक्षा की बात होगी कि इसकी वजह क्या रही... कई बार उपचुनाव में और आम चुनाव में अंतर होता है. एक सीट से सरकार बनती या बिगड़ती नहीं है... ये समीक्षा का विषय है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग EVM पर सवाल उठाते हैं, आज ये बात साबित हो गई कि EVM ठीक है. हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं... विपक्ष भी इस बात को स्वीकार करे जो हमेशा EVM पर ठिकड़ा फोड़ता है..."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'

संजय सरावगी बोले- 'आगे भी…'

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "बांकीपुर में लगातार हमने विकास किया है. आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा. बांकीपुर के लोग हमारे हैं. किस कारण से हमें कम मत मिला इसकी समीक्षा हम करेंगे. जीतने वाले प्रत्याशी को अग्रिम बधाई."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में BJP का भ्रम टूटा, प्रशांत किशोर ने कैसे गाड़ा झंडा? 5 बड़े कारण

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Aug 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Neeraj Sinha Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result Bankipur By-Poll Result
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