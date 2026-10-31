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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचक्रवात अर्नब की तबाही! फसलें बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित, तूफान का फायदा किसे?

चक्रवात अर्नब की तबाही! फसलें बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित, तूफान का फायदा किसे?

IMD ने 31 अक्टूबर को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानें चक्रवात अर्नब का असर, आंध्र प्रदेश में फसल नुकसान और अगले दिनों के मौसम का हाल.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी सिस्टम के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने 31 अक्टूबर को 17 राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में अगले दिनों के दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. ऐसे में लोगों को ठंड का अहसास भी बढ़ सकता है.

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बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दक्षिणी अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था. इसके 31 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई गई है.

इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से 2 और 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है. वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कई जगह बारिश हो सकती है.

इन 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD ने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इन राज्यों के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है.

अर्नब चक्रवात का असर किस राज्य में हुआ?

अर्नब चक्रवात 28 अक्टूबर, 2026 को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था. इस वजह से भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों को प्रभावित किया. यह शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में बना और यानम के पास, बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार करने से पहले एक बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया.

आंध्र प्रदेश पर इसका सीधा असर पड़ा, लेकिन चक्रवात के कमजोर पड़ने के बावजूद, इसके प्रभाव से कई पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं देखने को मिलीं. चक्रवात अर्नब से आंध्र प्रदेश,ओडिशा,तेलंगाना,छत्तीसगढ़,झारखंड,पश्चिम बंगाल,बिहार,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश राज्य प्रभावित हुए हैं.

चक्रवात अर्नब से खेती में नुकसान

चक्रवात अर्नब ने आंध्र प्रदेश में कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, खासकर धान के खेतों, केले के बागानों और नारियल के बागों को. 29 अक्तूबर 2026 को जारी शुरुआती आकलन के अनुसार, लगभग 3.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं. आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू के अनुसार लगभग 3.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें जलमग्न हो गईं या उन्हें नुकसान पहुंचा.

रिपोर्ट किए गए नुकसान में लगभग 3.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी धान की फसल शामिल है. लगभग 22,458 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है. बागवानी करने वाले लगभग 77,431 किसान प्रभावित हुए हैं.

हवा की गुणवत्ता में सुधार

चक्रवात अर्नब के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई तटीय इलाकों में हवा की गुणवत्ता में कुछ समय के लिए सुधार हुआ, जिसका मुख्य कारण भारी बारिश और तेज हवाएं थीं. हालांकि, पूरे भारत में यह सुधार एक जैसा नहीं था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 31 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
IMD WEATHER Cyclone Arnab
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