नहीं रहे 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के निर्देशक संजय गुप्ता, 57 की उम्र में ली आखिरी सांस

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. फिल्ममेकर संजय गुप्ता का निधन हो गया है. उन्होंने 30 अक्टूबर 2026 को आखिरी सांस ली. वो 57 साल के थे. फिल्म इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय गुप्ता बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया. हालांकि, इस घटना को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

अशोक पंडित ने जताया शोक

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने उनके निधन की पुष्टि की है. उन्होंने संजय गुप्ता के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, 'संजय गुप्ता हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए. उनके निधन की खबर से पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे और अविश्वास में है. उनके जाने से भारतीय सिनेमा के एक दौर का अंत हो गया है. सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.'

संजय गुप्ता ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं. वो 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल', 'जज्बा', 'मुसाफिर' और 'मुंबई सागा' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे. उनकी फिल्मों में एक्शन और क्राइम की कहानियां देखने को मिलती थीं.

संजय दत्त के साथ कई फिल्मों में किया काम

संजय गुप्ता और संजय दत्त ने कई फिल्मों में साथ काम किया. दोनों की जोड़ी 'कांटे' (2002), 'मुसाफिर' (2004), 'जिंदा' (2006) और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' (2007) में नजर आई. इन फिल्मों में 'शूटआउट एट लोखंडवाला' को दर्शकों का खूब प्यार मिला. संजय गुप्ता ने इस फिल्म का निर्देशन करने के साथ इसे प्रोड्यूस भी किया था और इसकी कहानी भी लिखी थी. फिल्म 1991 में मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुई पुलिस मुठभेड़ पर आधारित थी.

साल 2013 में उन्होंने 'शूटआउट एट वडाला' बनाई. ये फिल्म भी एक सच्ची घटना से प्रेरित थी. इसके अलावा उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ 'जज्बा' (2015) और ऋतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म 'काबिल' (2017) का निर्देशन किया.

'मुंबई सागा' और 'विस्फोट' जैसी फिल्मों को भी किया डायरेक्ट

संजय गुप्ता ने 'दस कहानियां' (2007), 'एसिड फैक्ट्री' (2009) और 'मुंबई सागा' (2021) जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया. 'दस कहानियां' में कई अलग-अलग कहानियां दिखाई गई थीं. वहीं, 'मुंबई सागा' में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में थे.

निर्देशन के अलावा संजय गुप्ता ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया. उन्होंने साल 2001 में अपना प्रोडक्शन हाउस व्हाइट फेदर फिल्म्स शुरू किया था. उनकी हाल की फिल्मों में 'द मिरांडा ब्रदर्स' और 'विस्फोट' (2024) शामिल हैं. 'द मिरांडा ब्रदर्स' में मीजान जाफरी और हर्षवर्धन राणे नजर आए थे. वहीं, 'विस्फोट' में रितेश देशमुख और फरदीन खान ने काम किया था.

फिल्ममेकर बनने से पहले करते थे ये काम

फिल्मों का निर्देशन शुरू करने से पहले संजय गुप्ता पोस्ट-प्रोडक्शन और साउंड डिजाइन का काम करते थे. उन्होंने फिल्ममेकर पंकज पराशर के साथ भी काम किया था. वो टीवी शो 'करमचंद' और फिल्म 'जलवा' से जुड़े रहे. संजय गुप्ता ने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई.