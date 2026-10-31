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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMutton Pickle Recipe: बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी

Mutton Pickle Recipe: बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी

Easy Mutton Pickle: मटन अचार बनाने के लिए सबसे पहले अचार का मसाला तैयार करना होगा. इसके लिए एक कड़ाही लें और उसमें जीरा, धनिया, मेथी और सरसों के दाने डालें.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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How To Make Mutton Achar At Home: अचार का नाम सुनते ही खाने का स्वाद बढ़ाने वाली कई चीजें याद आ जाती हैं. आम, नींबू, मिर्च और कई तरह की सब्जियों से बने अचार तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बकरे के मांस का अचार ट्राई किया है? मटन से बनने वाला अचार आम अचारों से थोड़ा अलग होता है और इसका स्वाद भी काफी खास होता है. अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को जरूर नोट कर लें.

आमतौर पर अचार सब्जियों या कुछ खास फलों से बनाया जाता है. अलग-अलग जगहों पर अचार बनाने का तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें बदलती रहती हैं. इसी वजह से मटन अचार को एक अलग तरह की रेसिपी माना जा सकता है. इसे मसालों और तेल के साथ तैयार किया जाता है, जिससे मटन का स्वाद और भी ज्यादा चटपटा हो जाता है.

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सबसे पहले मसालों को भूनें

मटन अचार बनाने के लिए सबसे पहले अचार का मसाला तैयार करना होगा. इसके लिए एक कड़ाही लें और उसमें जीरा, धनिया, मेथी और सरसों के दाने डालें. इन सभी मसालों को मीडियम आंच पर अच्छी तरह भूनें. ध्यान रखें कि मसाले जलने न पाएं. जब इनसे अच्छी खुशबू आने लगे तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें. मसाले ठंडे होने के बाद इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. तैयार मसाले के पाउडर को एक तरफ रख दें. यही मसाला मटन अचार को खास स्वाद देने में मदद करेगा.


Mutton Pickle Recipe: बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी

मटन को नींबू के रस में रखें

अब मटन को अच्छी तरह धोकर उसका पूरा पानी निकाल दें. मटन में नींबू का रस डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद मटन को करीब 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. इससे मटन में नींबू का स्वाद अच्छी तरह मिल जाएगा. दो घंटे बाद मटन को फ्रिज से निकालें और एक पैन में डालें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें.

मटन को बिना पानी के पकाएं

अब पैन को ढक्कन से ढक दें और मटन को धीमी आंच पर पकने दें. मटन पकते समय अपना पानी छोड़ देगा, इसलिए इसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है. इसे करीब 30 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, जब तक मटन अच्छी तरह नरम न हो जाए. मटन के नरम होने के बाद आंच तेज कर दें और इसे तब तक पकाएं जब तक पैन में मौजूद पानी पूरी तरह सूख न जाए. इस स्टेप में ध्यान रखें कि मटन में पानी बिल्कुल न बचा हो.

तेल में मटन को भूनें

अब एक दूसरे पैन में करीब 300 मिलीलीटर तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. इसमें जीरा, सरसों के दाने, मेथी के दाने और सूखी लाल मिर्च डालें. इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का भूनें. इसके बाद कटे हुए लहसुन की कलियां और सूखे करी पत्ते डालें. अब इसमें पहले से पकाया हुआ मटन डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मटन को करीब 4 से 5 मिनट तक भूनें, जब तक उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए.


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आखिर में डालें तैयार मसाला

जब मटन अच्छी तरह भुन जाए तो गैस बंद कर दें. अब इसमें नमक डालें. इसके बाद पहले से तैयार किया हुआ जीरा, मेथी, धनिया और सरसों के दानों का पिसा हुआ मसाला डालें. स्वाद के अनुसार गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला मटन के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाए. इसके बाद मटन अचार को थोड़ा ठंडा होने दें.

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नींबू का रस डालकर करें तैयार

मटन के थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें 3 नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिला लें. नींबू का रस अचार के स्वाद को और चटपटा बना देगा. मसालों और नींबू के रस के साथ तैयार होने के बाद आपका स्पाइसी और स्वादिष्ट मटन अचार खाने के लिए तैयार है. अचार को पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें. इसे निकालते समय हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, ताकि अचार में नमी न जाए. अगर आप रोज के खाने में कुछ अलग और चटपटा स्वाद जोड़ना चाहते हैं तो मटन अचार एक अलग विकल्प हो सकता है. खासतौर पर नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों के लिए यह रेसिपी खाने के साथ एक नया स्वाद जोड़ सकती है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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