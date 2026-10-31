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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? हर दूसरी सीट पर की दावेदारी

यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? हर दूसरी सीट पर की दावेदारी

सपा इस बार भी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 340 से 350 सीटों पर अपने चुनाव चिह्न पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है. पिछले चुनाव में पार्टी ने 347 सीटों पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ा था.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 31 Oct 2026 02:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है. कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर सपा को अपने प्रत्याशियों की जो सूची दी है उसमें 200 सीटों पर दावा किया है. यानी कांग्रेस हर दूसरी सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है. कांग्रेस ने अपनी सूची में उन सीटों को प्रमुखता दी है जहां पर पार्टी के सांसद हैं. 

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह सूची गोपनीय तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के स्तर से सीटों की सूची सपा नेतृत्व तक पहुंचाई गई है. पार्टी ने इन सीटों पर अपनी राजनीतिक स्थिति और संगठन की सक्रियता के आधार पर दावेदारी पेश की है.

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दिल्ली में हुआ सीट बंटवारे पर मंथन

गठबंधन की सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में बैठक की थी. बैठक में प्रियंका गांधी मौजूद थीं. प्रदेश के नेताओं से अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर फीडबैक लिया गया है, इसी फीडबैक के आधार पर करीब 200 सीटों की सूची तैयार की गई. जो सपा को भेज दी गई है. 

सीएम योगी बोले- जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करना होगा

सीटों की दावेदारी को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस जहां 125 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं सपा उसे 40 से 50 सीटें देने के पक्ष में है. सपा नेतृत्व का तर्क है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था. ऐसे में उसे इतनी बड़ी संख्या में सीटें देना उचित नहीं होगा.

कांग्रेस को 40-50 सीटें देने के पक्ष में सपा

सपा इस बार भी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 340 से 350 सीटों पर अपने चुनाव चिह्न पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है. पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 347 सीटों पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी गई थीं. सपा नेतृत्व का मानना है कि ज्यादा सीटों पर अपने चुनाव चिह्न से लड़ने पर पार्टी का जीत का स्ट्राइक रेट बेहतर रखने में मदद मिलती है.

सूत्रों के अनुसार, सपा ने कांग्रेस से उसकी ओर से मांगी गई सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम भी मांगे हैं. इससे यह आंकलन किया जा सकेगा कि किन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कहां सपा के पास बेहतर विकल्प मौजूद हैं. सपा ने फिलहाल यह भी तय किया है कि कांग्रेस की ओर से दावेदारी वाली सीटों पर सीट बंटवारे की बातचीत पूरी होने से पहले अपने आधिकारिक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेगी.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 31 Oct 2026 02:07 PM (IST)
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