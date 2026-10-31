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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMonkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

नल पर पानी पी रहे बंदर ने महिला की एक बात सुनकर ऐसा क्या किया कि वीडियो वायरल हो गया. उसकी इस हरकत को देखकर लोग हैरान हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक नजर आप भी डालें.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी जानवरों की शरारत लोगों का ध्यान खींचती है, तो कभी उनकी समझदारी देखकर लोग तारीफ करने लगते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा में है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदर घर के अंदर नल से पानी पीता दिखाई देता है. पानी पीने के बाद जब महिला उससे टोंटी बंद करने के लिए कहती है, तो बंदर उसकी बात मानता हुआ नजर आता है. वीडियो का यही पल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और यूजर्स इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

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नल से पानी पीने पहुंचा बंदर

वीडियो में एक बंदर घर के अंदर लगे नल के पास पहुंचता है. वह नल के ऊपर चढ़कर पानी पीने लगता है. इस दौरान उसका पूरा ध्यान पानी पीने पर रहता है. आमतौर पर बंदरों को शरारत करते या इधर-उधर उछलते-कूदते देखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में उसका अंदाज थोड़ा अलग दिखाई देता है. वह आराम से नल के पास बैठकर पानी पीता नजर आता है. इसी बीच वहां मौजूद महिला उससे बात करती है.

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महिला की बात सुनकर बंद कर दी टोंटी

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब महिला बंदर से पानी पीने के बाद टोंटी बंद करने के लिए कहती है और वह बंदर उसकी बात सुनकर नल के पास ही हरकत करता नजर आता है और टोंटी बंद कर देता है. इस छोटे से पल ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं 

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग बंदर की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ महिला और बंदर के बीच के इस पल को मजेदार बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जानवर भी अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को समझते हैं और कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं, जिन्हें देखकर इंसान भी हैरान रह जाता है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि बंदर ने पानी पीने के बाद टोंटी बंद करके अच्छी बात की. कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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