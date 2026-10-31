Delhi BS4 Vehicle Ban: दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर से संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वाहनों की एंट्री को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत BS-VI वाहनों के अलावा केवल CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति होगी.

दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए इस खबर ने वाहन चालकों को कंफ्यूजन में डाल दिया है. इस खबर के बाद दूसरे राज्यों से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के मन में सवाल है कि अगर उनकी गाड़ी इस मानक पर खरी नहीं उतरती तो क्या उन्हें दिल्ली से वापस लौटा दिया जाएगा या चालान काटा जाएगा?

क्या है BS-VI नियम?

BS6 यानी भारत स्टेज-6 (Bharat Stage VI) वाहनों के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानक है. यह एक ऐसा नियम है, जो तय करता है कि किसी गाड़ी से निकलने वाले धुएं में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी हो सकती है. दरअसल, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक निकलते हैं. इनसे हवा की गुणवत्ता खराब होती है और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है. इसी प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने वाहनों के उत्सर्जन मानक तय किए हैं. भारत में पहले BS-I, BS-II, BS-III और BS-IV मानक लागू हुए. इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से देशभर में BS-VI मानक लागू कर दिया गया.

1 नवंबर से BS-VI गाड़ी ही दिल्ली में जा सकेगी

1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के वाहन शामिल हैं. BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. वहीं 30 अक्टूबर को जारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में भी BS-VI से नीचे के वाहनों और कुछ अन्य श्रेणियों पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई है.

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गाड़ी वापस लौटाई जाएगी या कटेगा चालान?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई BS-IV या उससे पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली पहुंच जाता है तो उसके साथ क्या होगा? नए नियमों के तहत प्रतिबंधित वाहन को दिल्ली में प्रवेश से रोका जा सकता है. यानी बॉर्डर पर जांच के दौरान पात्रता पूरी नहीं होने पर वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और चालक को वापस लौटना पड़ सकता है. हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 30 अक्टूबर की एडवाइजरी में इस नियम के उल्लंघन पर किसी एक चालान राशि के बारे में नहीं बताया गया है.

PUC भी है जरूरी

दिल्ली में प्रवेश के लिए सिर्फ BS-VI मानक पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है. गाड़ी के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) होना भी जरूरी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी के मुताबिक, वैध PUCC नहीं होने पर BS-VI गाड़ी को भी प्रवेश से रोका जा सकता है. इसलिए दिल्ली जाने से पहले अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें.

दिल्ली जाने से पहले चेक करें ये चीजें

अगर आप दूसरे राज्य से अपनी कार लेकर दिल्ली जाने वाले हैं तो सबसे पहले उसका BS मानक पता करें. इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, फ्यूल टाइप और PUC सर्टिफिकेट भी जांच लें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी के लिए 011-25844444 और 1095 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. यात्रा से पहले इन पर संपर्क करके अपने वाहन की पात्रता के बारे में जानकारी ली जा सकती है.

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