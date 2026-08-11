13 हजार की EMI पर Nexon खरीदें तो कितने साल भरना होगा लोन? जानें हिसाब

अगर आप Tata Nexon जैसी कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं लेकिन पूरी रकम एक साथ खर्च नहीं करना चाहते तो कार लोन एक आसान ऑप्शन हो सकता है. खास तौर पर बेस वेरिएंट को करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस कराने पर शुरुआती रकम कम रखी जा सकती है. ऐसे में अगर आप इस कार को फुल पेमेंट न देकर डाउन पेमेंट पर खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको सारी डिटेल्स बताने जा रहे हैं.

Nexon के बेस Smart पेट्रोल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.40 लाख रुपये है. एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कार खरीदते समय RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्जेस भी जुड़ते हैं. इन सभी खर्चों को मिलाने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.38 लाख रुपये हो जाती है. हालांकि, ऑन-रोड कीमत शहर, RTO चार्ज और इंश्योरेंस के हिसाब से अलग हो सकती है. इसलिए किसी भी खरीदारी से पहले अपने शहर में मौजूदा कीमत और ऑफर जरूर चेक करना बेहतर रहेगा.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी ये गाड़ी?

अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको करीब 6.38 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. ऐस में 9 फीसदी ब्याज दर से 5 साल के लिए आपको हर महीने 13 हजार 247 रुपये की EMI भरनी होगी. अगर आप यह लोन 4 साल के लिए लेंगे तो EMI 15 हजार 880 रुपये बनेगी.





इसके साथ ही यह लोन 3 साल के लिए लेने पर हर महीने EMI 20 हजार 293 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे. यह रकम सिर्फ लोन की EMI है. इसके अलावा पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, टायर और दूसरे खर्च भी होंगे. इसलिए कार खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि EMI के साथ इन खर्चों को संभालना आपके लिए सही रहेगा या नहीं.

कार लोन के टाइम को कम या ज्यादा करने से EMI पर सीधा असर पड़ता है. अगर आप कम टाइम का लोन लेते हैं तो हर महीने ज्यादा EMI देनी होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म होगा और कुल ब्याज भी कम रहने की उम्मीद होती है.

वहीं दूसरी ओर लंबे टाइम का लोन लेने पर मंथली EMI कम हो सकती है. इससे शुरुआती महीनों में बजट संभालना आसान लगता है, लेकिन लंबे समय तक ब्याज चुकाने के चलते कुल भुगतान बढ़ सकता है. इसलिए सिर्फ कम EMI देखकर लंबे टाइम का लोन लेना हमेशा फायदेमंद नहीं होता.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

Nexon के बेस Smart वेरिएंट में भी रोजाना के इस्तेमाल के लिए कई जरूरी फीचर्स दिए जाते हैं. इसमें LED हेडलैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और मैनुअल AC जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

इसका मतलब यह है कि बेस वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहक को जरूरी फीचर्स के लिए तुरंत महंगे वेरिएंट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, ज्यादा प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों को Nexon के टॉप वेरिएंट पर जाना पड़ सकता है.

अगर आपके पास करीब 2 लाख रुपये की बचत है और आप अपनी पूरी सेविंग कार में नहीं लगाना चाहते, तो डाउन पेमेंट के साथ लोन लेना एक ऑप्शन हो सकता है. इससे कार खरीदते समय बड़ी रकम एक साथ खर्च नहीं करनी पड़ती और बाकी रकम को कई सालों में EMI के जरिए चुकाया जा सकता है.

यहां एक जरूरी बात है कि सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट जुटा लेना कार खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है. आपके पास इमरजेंसी जरूरतों के लिए अलग बचत भी होनी चाहिए. इसके अलावा कार की EMI आपकी मंथली सैलरी के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इन चीजों का रखें ध्यान

Nexon को फाइनेंस कराने से पहले कम से कम अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना करनी चाहिए. ब्याज दर में थोड़ा अंतर भी 5 साल जैसे लंबे लोन में कुल पेमेंट को प्रभावित कर सकता है.

इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट/फोरक्लोजर चार्ज, इंश्योरेंस और अन्य ऑन-रोड खर्च भी पहले से समझ लें. अगर पॉसिबल हो तो ज्यादा डाउन पेमेंट करके लोन राशि कम रखना भी एक ऑप्शन है. इससे EMI और कुल ब्याज दोनों कम किए जा सकते हैं.

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