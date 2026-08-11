नई BMW X1 LWB में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, 21 अगस्त को होगी लॉन्च

BMW X1 LWB India Launch: जब भी कोई नई लग्जरी कार खरीदने का मन बनाता है तो उसके दिमाग में बीएमडब्ल्यू कंपनी की कार का नाम जरूर आता है. क्योंकि, बीएमडब्ल्यू लग्जरी कारों के मामले में बेहद ही टॉप कंपनियों में आती हैं. जबकि आज भी हम एक ऐसी ही लग्जरी कार की बात करेंगे जो की बीएमडब्ल्यू बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है.

दरअसल, हम बात कर रहें हैं कंपनी की सबसे लोकप्रिय एंट्री-लेवल एसयूव्ही के नए अवतार बीएमडब्ल्यू एक्स1 एलडब्ल्यूबी की जो की भारत में 21 अगस्त को आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने जा रही है. तो चलिए जानतें हैं इस खबर में की बीएमडब्ल्यू एक्स1 एलडब्ल्यूबी में कौन से दमदार फीचर्स मिलने वाले हैं.

मिलेगा गजब का केबिन स्पेस

आपको बता दें कि, नई BMW X1 LWB की सबसे बड़ी यूएसपी इसका लंबा व्हीलबेस है जो स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में करीब 110 मिमी ज्यादा बड़ा है. इसकी कुल लंबाई में 116 मिमी की बढ़ोतरी की गई है. जिससे कार के अंदर बैठते ही आपको प्रीमियम और बेहद खुलेपन का अहसास होता है. खासतौर पर पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए लेगरूम काफी बढ़ गया है जिससे लंबे सफर के दौरान पैरों को आराम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

वहीं, इसके अलावा रियर सीट्स की हाइट और हेडरेस्ट को भी पहले से ज्यादा चौड़ा और आरामदायक बनाया गया है. कार का बूट स्पेस भी बढ़कर 540 लीटर हो गया है जिसमें आप लंबी ट्रिप के लिए काफी ज्यादा सामान आसानी से रख सकते हैं.





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साथ ही मिलेगा हाई-टेक इंटीरियर और मॉडर्न फीचर्स

बता दें कि, इंटीरियर के मामले में नई X1 LWB को बेहद लग्जरी और आधुनिक टच दिया गया है. कार के डैशबोर्ड पर बीएमडब्ल्यू का सिग्नेचर कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है. जिसमें 10.7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं. इसके अलावा केबिन में प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ा पैनोरमिक ग्लास सनरूफ और हरमन कार्डन का पावरफुल साउंड सिस्टम दिया गया है.

वहीं, आपके सफर को और शानदार बनाने के लिए इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल की और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं जो हर राइड को बेहद आसान बना देते हैं.

मिलेगी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो नई बीएमडब्ल्यू एक्स1 एलडब्ल्यूबी में पावरफुल 2.0-लीटर 4-सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी संभावना है. जो जबरदस्त हॉर्सपावर और टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है जो गियर्स को बहुत ही तेजी और स्मूथली बदलता है.

चाहे आप इसे शहर के ट्रैफिक में चलाएं या फिर हाइवे पर तेज़ स्पीड में क्रूज़ करें इसका रिफाइंड इंजन और सस्पेंशन सेटअप हर तरह की सड़क पर बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स प्रदान करता है. स्पीड के शौकीनों के लिए यह कार पिकअप और ड्राइविंग प्लेजर के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी.

क्या है इसकी कीमत?

बता दें कि, भारतीय ऑटो मार्केट में बीएमडब्ल्यू इस नई X1 LWB को एसेंबल करके पेश कर सकती है जिससे इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 51 लाख रुपये से लेकर 53 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है.





लॉन्च होने के बाद इस लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का मुकाबला अपने सेगमेंट की दूसरी प्रीमियम कारों से होगा लेकिन एक्स्ट्रा लेगरूम और ज्यादा स्पेस के दम पर यह भारतीय खरीदारों को काफी आकर्षित करेगी. अगर आप 21 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं,तो यह नई लग्जरी एसयूव्ही आपके बजट और कम्फर्ट दोनों पैमानों पर एक बढ़िया सौदा साबित हो सकती है.

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