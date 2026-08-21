सस्ती कार में चाहिए Cruise Control? देखें ये शानदार ऑप्शन

आपको बता दें कि, अगर हैचबैक सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल का मजा लेना चाहते हैं तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसके टॉप वेरिएंट्स में यह फीचर मिल जाता है. सिटी ट्रैफिक में फुर्तीली होने के साथ-साथ यह कार हाईवे पर भी काफी स्टेबल महसूस होती है. सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में भी टियागो अपने सेगमेंट में हमेशा एक कदम आगे ही खड़ी नज़र आती है.