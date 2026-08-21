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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोसस्ती कार में चाहिए Cruise Control? देखें ये शानदार ऑप्शन

सस्ती कार में चाहिए Cruise Control? देखें ये शानदार ऑप्शन

लंबी दूरी की ड्राइविंग आसान बनाने के लिए 10 लाख रुपये के बजट में क्रूज कंट्रोल वाली बेहतरीन कारों की सूची. टाटा पंच से लेकर हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस तक के देखें बेस्ट ऑप्शंस.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 21 Aug 2026 05:15 PM (IST)
लंबी दूरी की ड्राइविंग आसान बनाने के लिए 10 लाख रुपये के बजट में क्रूज कंट्रोल वाली बेहतरीन कारों की सूची. टाटा पंच से लेकर हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस तक के देखें बेस्ट ऑप्शंस.

अपने देश में लग्जरी कारों की डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग कम बजट में सभी फीचर्स चाहते हैं. इन दिनों क्रूज कंट्रोल कारों की मांग बढ़ती जा रही है. जिसके चलते हम आपको इस खबर में कम बजट में मिलनी वाली क्रूज कंट्रोल गाड़ियों के बारें में बताएंगे. ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों 10 लाख रुपये से कम बजट में भी क्रूज कंट्रोल गाड़ियां मिल रही हैं.

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आपको बता दें कि, अगर हैचबैक सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल का मजा लेना चाहते हैं तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसके टॉप वेरिएंट्स में यह फीचर मिल जाता है. सिटी ट्रैफिक में फुर्तीली होने के साथ-साथ यह कार हाईवे पर भी काफी स्टेबल महसूस होती है. सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में भी टियागो अपने सेगमेंट में हमेशा एक कदम आगे ही खड़ी नज़र आती है.
आपको बता दें कि, अगर हैचबैक सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल का मजा लेना चाहते हैं तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसके टॉप वेरिएंट्स में यह फीचर मिल जाता है. सिटी ट्रैफिक में फुर्तीली होने के साथ-साथ यह कार हाईवे पर भी काफी स्टेबल महसूस होती है. सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में भी टियागो अपने सेगमेंट में हमेशा एक कदम आगे ही खड़ी नज़र आती है.
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वहीं, माइक्रो-एसयूवी का मजा चाहते हैं तो टाटा पंच एक दमदार विकल्प बनकर उभरती है. पंच के सभी वेरिएंट से ही क्रूज कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मस्कुलर लुक इसे खराब रास्तों का किंग बनाता है. लंबी ट्रिप्स पर अगर आप बिना थके क्रूज करना चाहते हैं तो पंच बजट में बिल्कुल सटीक बैठती है.
वहीं, माइक्रो-एसयूवी का मजा चाहते हैं तो टाटा पंच एक दमदार विकल्प बनकर उभरती है. पंच के सभी वेरिएंट से ही क्रूज कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मस्कुलर लुक इसे खराब रास्तों का किंग बनाता है. लंबी ट्रिप्स पर अगर आप बिना थके क्रूज करना चाहते हैं तो पंच बजट में बिल्कुल सटीक बैठती है.
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जबकि इसके अलावा हुंडई की ग्रैंड i10 निओस अपने प्रीमियम केबिन और रिफाइंड इंजन के लिए जानी जाती है. इसके कॉर्पोरेट और एस्टा वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल आसानी से मिल जाएगा. इसकी राइड क्वालिटी इतनी स्मूथ है कि हाईवे पर लंबे सफर का पता ही नहीं चलता. बजट में स्टाइल और कम्फर्ट चाहने वालों के लिए यह एक सॉलिड चॉइस है.
जबकि इसके अलावा हुंडई की ग्रैंड i10 निओस अपने प्रीमियम केबिन और रिफाइंड इंजन के लिए जानी जाती है. इसके कॉर्पोरेट और एस्टा वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल आसानी से मिल जाएगा. इसकी राइड क्वालिटी इतनी स्मूथ है कि हाईवे पर लंबे सफर का पता ही नहीं चलता. बजट में स्टाइल और कम्फर्ट चाहने वालों के लिए यह एक सॉलिड चॉइस है.
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बता दें कि, टाटा अल्ट्रोज देश की सबसे सेफ प्रीमियम हैचबैक में से एक है. इसमें भी आपको मिड और टॉप वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है. इसका 90-डिग्री डोर ओपनिंग फीचर और शानदार केबिन स्पेस इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाते हैं. हाईवे पर 100 की स्पीड सेट करके बिना किसी फिक्र के आराम से सफर का मजा ले सकते हैं.
बता दें कि, टाटा अल्ट्रोज देश की सबसे सेफ प्रीमियम हैचबैक में से एक है. इसमें भी आपको मिड और टॉप वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है. इसका 90-डिग्री डोर ओपनिंग फीचर और शानदार केबिन स्पेस इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाते हैं. हाईवे पर 100 की स्पीड सेट करके बिना किसी फिक्र के आराम से सफर का मजा ले सकते हैं.
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जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में महिंद्रा XUV 3XO अपनी जबरदस्त पावर और धांसू फीचर्स के साथ राज कर रही है. इसके MX3 जैसे बजट-फ्रेंडली वेरिएंट्स से ही क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है. अगर आपको कम पैसों में एक मजबूत बॉडी वाली स्पोर्टी एसयूवी चाहिए जो हाईवे पर भी मक्खन चले तो XUV 3XO आपकी पहली पसंद बन सकती है.
जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में महिंद्रा XUV 3XO अपनी जबरदस्त पावर और धांसू फीचर्स के साथ राज कर रही है. इसके MX3 जैसे बजट-फ्रेंडली वेरिएंट्स से ही क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है. अगर आपको कम पैसों में एक मजबूत बॉडी वाली स्पोर्टी एसयूवी चाहिए जो हाईवे पर भी मक्खन चले तो XUV 3XO आपकी पहली पसंद बन सकती है.
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वहीं, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट अपनी नई जनरेशन में और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है. इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल फीचर आता है जो इसके नए एफिशिएंट इंजन के साथ मिलकर गजब का माइलेज देता है. लंबी दूरी तय करनी हो और पेट्रोल का बिल भी बचाना हो तो स्विफ्ट से बेहतर साथी मिलना थोड़ा मुश्किल है.
वहीं, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट अपनी नई जनरेशन में और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है. इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल फीचर आता है जो इसके नए एफिशिएंट इंजन के साथ मिलकर गजब का माइलेज देता है. लंबी दूरी तय करनी हो और पेट्रोल का बिल भी बचाना हो तो स्विफ्ट से बेहतर साथी मिलना थोड़ा मुश्किल है.
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जबकि इन दिनों हुंडई एक्सटर भी मार्केट में धूम मचा रखी है. क्योंकि, यह कार उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें बजट में एसयूवी जैसा अहसास और ढेर सारे फीचर्स चाहिए. इसके SX वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल के साथ-साथ सनरूफ भी मिल जाती है. हाईवे पर क्रूज सेट करके म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव करना इसमें एक अलग ही मजा देता है.
जबकि इन दिनों हुंडई एक्सटर भी मार्केट में धूम मचा रखी है. क्योंकि, यह कार उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें बजट में एसयूवी जैसा अहसास और ढेर सारे फीचर्स चाहिए. इसके SX वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल के साथ-साथ सनरूफ भी मिल जाती है. हाईवे पर क्रूज सेट करके म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव करना इसमें एक अलग ही मजा देता है.
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वहीं, रेनॉल्ट ट्राइबर उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनका परिवार बड़ा है. 7-सीटर होने के बावजूद इसके आरएक्सजेड वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल दिया गया है. पूरी फैमिली के साथ जब आप लंबे टूर पर निकलते हैं तो यह फीचर ड्राइवर की थकान को आधा कर देता है. कम बजट में इतनी प्रैक्टिकल कार मिलना बेहद मुश्किल है.
वहीं, रेनॉल्ट ट्राइबर उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनका परिवार बड़ा है. 7-सीटर होने के बावजूद इसके आरएक्सजेड वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल दिया गया है. पूरी फैमिली के साथ जब आप लंबे टूर पर निकलते हैं तो यह फीचर ड्राइवर की थकान को आधा कर देता है. कम बजट में इतनी प्रैक्टिकल कार मिलना बेहद मुश्किल है.
Published at : 21 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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