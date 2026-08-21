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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराहुल गांधी के सामने साहिल लोचव की वकील ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

राहुल गांधी के सामने साहिल लोचव की वकील ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल होने का दावा करने वाले साहिल लोचब के मामले को लेकर राहुल गांधी धरने पर हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Aug 2026 02:23 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित संसद मार्ग थाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरने के दौरान साहिल लोचब की वकील ने भी अपनी बात रखी. 

साहिल लोचब की वकील ने कहा कि हम थाने दर थाने घूम रहे हैं लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है. 14 अगस्त को हम कनॉट प्लेस थाना गए थे. मुझसे कहा गया कि 20 तारीख के सारे मामले संसद मार्ग थाने में हैं. फिर मैं यहां आईं तो मुझसे कहा कि गया कि एसएचओ आ रहे हैं, एसएचओ आ रहे हैं. फिर फोन पर बात हुई तो कहा गया कि आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरके पुरम जाइए, हम केस नहीं ले सकते हैं.

वकील ने किया चौंकाने वाला दावा

वकील ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप डीडी नंबर दे दीजिए और मेरी एफआईआर को डीसीपी क्राइम ब्रांच में कनेक्ट कर दें. लेकिन वह नहीं हुआ. फिर मैं क्राइम ब्रांच गई. वहां मुझसे कहा गया कि एफआईआर सीधे क्राइम ब्रांच नहीं लेती. पुलिस स्टेशन के जरिए होगी. मैं भी इससे पहले एसएचओ को यही समझाने की कोशिश कर रही थी.

राहुल गांधी के धरने के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, कहा- उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं

उन्होंने कहा कि आज भी शिकायत पर सिर्फ रिसीविंग मिली है. एफआईआर अभी भी नहीं हुई है. वकील ने कहा कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ा है कि एक ठप्पा लग जाए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है.  वकील ने कहा कि लेडी हार्डिंग अस्पताल की रिपोर्ट में यह बात है कि पैलेट गन के छर्रे लगे हैं. 

लोचब और उनके परिवार का आरोप है कि दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन के छर्रों से लोचब घायल हो गए थे.राहुल गांधी ने जुलाई में एक संवाददाता सम्मेलन में लोचब को मीडिया के सामने पेश किया था.लोचब की दाईं आंख में गंभीर चोट आई थी और दावा किया गया था कि आंख की रोशनी भी जा सकती है. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 21 Aug 2026 02:08 PM (IST)
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