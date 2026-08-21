Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं

अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं

इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और अर्चना गुप्ता पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अर्चना गुप्ता को बोलने की तमीज नहीं है. वहीं हुड्डा हमें बोलता है, लेकिन खुद वोट बेचकर आया है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 21 Aug 2026 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पर तीखा हमला बोला है. अभय चौटाला ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'हुड्डा हमें वोट काटू कहता था, लेकिन ये तो वोट बेचकर आया है.' उन्होंने आरोप लगाया कि 9 वोटों में से 5 वोट बीजेपी को डलवाए गए और 4 वोट कैंसिल करवाए गए.

अभय चौटाला ने अर्चना गुप्ता के बयानों पर भी कड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अर्चना गुप्ता को बोलने की तमीज होनी चाहिए. जाति विशेष पर टिप्पणी को लेकर अभय ने कहा कि 'जाति विशेष देश का अन्नदाता है और इसी समाज ने देश को सबसे ज्यादा मेडल दिए हैं, इसलिए हमें छेड़ो मत.'

BJP ने धनखड़ के कपड़े टंगवाए, अब पता नहीं किस के टंगवाएगी

अभय चौटाला ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले धनखड़ के कपड़े टंगवा दिए, कैप्टन अभिमन्यु के कपड़े टंगवा दिए और अब पता नहीं किस-किस के कुर्ते टंगवाएगी. इस दौरान अभय चौटाला ने एक पत्रकार से उसकी जाति भी पूछ ली. उन्होंने कहा कि यह हैरानी और शर्म की बात है कि महिपाल ढांडा जैसा व्यक्ति साथ खड़ा है और अर्चना गुप्ता उनकी जाति के बारे में बोल रही हैं और 'ढांडा खड़ा होकर दांत फाड़ रहा है.'

हिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की दिनदहाड़े हत्या, शूटर गिरफ्तार

जाट समाज की बेटी के बयान पर भी चौटाला ने दी प्रतिक्रिया 

अर्चना गुप्ता के उस बयान पर भी अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें जाट समाज की बेटी का जिक्र किया गया था. अभय ने कहा कि 'जाट के घर पैदा हुई है तो खुद को जाट कहना चाहिए.' अभय चौटाला ने कहा कि अगर कोई उनसे उनकी जाति पूछता है तो उन्हें गर्व है कि वे जाट के घर पैदा हुए हैं. उनके बयानों के बाद हरियाणा की राजनीति में जातिगत बयान बाजी को लेकर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं.

पानीपत: CT स्कैन के दौरान महिला से छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज

Published at : 21 Aug 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Abhay Chautala HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं
अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं
हरियाणा
हिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की दिनदहाड़े हत्या, शूटर गिरफ्तार
हिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की दिनदहाड़े हत्या, शूटर गिरफ्तार
हरियाणा
पानीपत: CT स्कैन के दौरान महिला से छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज
पानीपत: CT स्कैन के दौरान महिला से छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज
हरियाणा
हरियाणा में SIR: 16% वोटर्स हटाए गए, इन 2 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम
हरियाणा में SIR: 16% वोटर्स हटाए गए, इन 2 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'डेमोग्राफिक बदलाव, Gen Z और....', RSS की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
'डेमोग्राफिक बदलाव, Gen Z और....', RSS की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
राजस्थान
आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
साउथ सिनेमा
Irumudi X Review: रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने पर सियासत, BJP ने पूछा- रोल मॉडल हैं?
सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने पर सियासत, BJP ने पूछा- रोल मॉडल हैं?
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
दिल्ली NCR
राहुल गांधी के सामने साहिल लोचव की वकील ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप
राहुल गांधी के सामने साहिल लोचव की वकील ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप
शिक्षा
दिल्ली में 9वीं की तीसरी भाषा का नियम वापस, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड
दिल्ली में 9वीं की तीसरी भाषा का नियम वापस, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget