अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं

हरियाणा के इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पर तीखा हमला बोला है. अभय चौटाला ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'हुड्डा हमें वोट काटू कहता था, लेकिन ये तो वोट बेचकर आया है.' उन्होंने आरोप लगाया कि 9 वोटों में से 5 वोट बीजेपी को डलवाए गए और 4 वोट कैंसिल करवाए गए.

अभय चौटाला ने अर्चना गुप्ता के बयानों पर भी कड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अर्चना गुप्ता को बोलने की तमीज होनी चाहिए. जाति विशेष पर टिप्पणी को लेकर अभय ने कहा कि 'जाति विशेष देश का अन्नदाता है और इसी समाज ने देश को सबसे ज्यादा मेडल दिए हैं, इसलिए हमें छेड़ो मत.'

BJP ने धनखड़ के कपड़े टंगवाए, अब पता नहीं किस के टंगवाएगी

अभय चौटाला ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले धनखड़ के कपड़े टंगवा दिए, कैप्टन अभिमन्यु के कपड़े टंगवा दिए और अब पता नहीं किस-किस के कुर्ते टंगवाएगी. इस दौरान अभय चौटाला ने एक पत्रकार से उसकी जाति भी पूछ ली. उन्होंने कहा कि यह हैरानी और शर्म की बात है कि महिपाल ढांडा जैसा व्यक्ति साथ खड़ा है और अर्चना गुप्ता उनकी जाति के बारे में बोल रही हैं और 'ढांडा खड़ा होकर दांत फाड़ रहा है.'

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जाट समाज की बेटी के बयान पर भी चौटाला ने दी प्रतिक्रिया

अर्चना गुप्ता के उस बयान पर भी अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें जाट समाज की बेटी का जिक्र किया गया था. अभय ने कहा कि 'जाट के घर पैदा हुई है तो खुद को जाट कहना चाहिए.' अभय चौटाला ने कहा कि अगर कोई उनसे उनकी जाति पूछता है तो उन्हें गर्व है कि वे जाट के घर पैदा हुए हैं. उनके बयानों के बाद हरियाणा की राजनीति में जातिगत बयान बाजी को लेकर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं.

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