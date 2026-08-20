बहन के लिए बेस्ट Rakhi Gift, ये स्कूटर बनेंगे पहली पसंद
Best Rakhi Gift Scooter for Sister: रक्षाबंधन पर बहन को दें बेहतरीन तोहफा. जानिए Honda Activa, TVS Jupiter, Hero Destini और Yamaha Fascino जैसे लाइटवेट और स्टाइलिश स्कूटर्स की पूरी जानकारी.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 20 Aug 2026 03:03 PM (IST)
भारत में रक्षाबंधन का त्योहार करीब आते ही हर भाई अपनी बहन के लिए कोई स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट ढूंढने में लग जाता है. अगर आप भी इस बार अपनी बहन को कपड़ों या पैसों से हटकर कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो उसके काम आए. तो आप अपनी बहन को नया स्कूटर गिफ्ट कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि, इन दिनों मार्केट में कौन से स्कूटर महिलाओं के लिए बेस्ट हैं.
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अगर आप अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं तो होंडा एक्टिवा 6G से बेहतर और भरोसेमंद विकल्प भला क्या हो सकता है. यह स्कूटर सालों से हर भारतीय घर की पहली पसंद बना हुआ है. इसका राइडिंग पोस्चर काफी कम्फर्टेबल है, मेंटेनेंस एकदम कम है और साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी इसे चलाने में बेहद स्मूथ बनाती है. रोजमर्रा के काम और कॉलेज आने-जाने के लिए यह स्कूटर बेस्ट है.
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वहीं, टीवीएस जुपिटर भी लड़कियों और महिलाओं के बीच बेहद पॉपुलर स्कूटर है. इसमें कम्फर्ट और कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा गया है. सीट के नीचे काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है और फ्रंट फ्यूल फिलिंग की वजह से पेट्रोल भरवाते वक्त बार-बार सीट उठाने की झंझट भी नहीं रहती. इसका लाइटवेट डिज़ाइन और बढ़िया माइलेज आपकी बहन के सफर को बेहद आरामदायक बना देगा.
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लेकिन अगर आपकी बहन को थोड़ा स्टाइलिश, एलीगेंट और क्लासिक लुक पसंद है तो यामाहा फसीनो 125 उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट साबित हो सकता है. इसका रेट्रो डिज़ाइन और वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस इसे सड़कों पर अलग ही रोड प्रेजेंस देते हैं. यह स्कूटर वजन में बेहद हल्का है जिससे ट्रैफिक में इसे बैलेंस करना और हैंडल करना बेहद आसान रहता है.
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बता दें कि, हीरो डेस्टिनी 125 भी इस रक्षाबंधन पर बहन को सरप्राइज देने के लिए एक काफी प्रीमियम और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है. इसमें हीरो की i3S टेक्नोलॉजी दी गई है. जो ट्रैफिक में पेट्रोल की भारी बचत करती है. इसका मैटेलिक बॉडी बिल्ड, कंफर्टेबल सीट और डिजिटल स्पीडोमीटर इसे रोज के इस्तेमाल के लिए बेहद मजबूत और सेफ स्कूटर बनाता है.
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आपको बता दें कि, आजकल की यंग जनरेशन की जरूरतों को देखते हुए कंपनियां इन स्कूटर्स में काफी धांसू और मॉडर्न फीचर्स दे रही हैं. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और एलईडी हेडलैंप्स जैसे फीचर्स आजकल इन स्कूटर्स में आसानी से मिल जाते हैं. ये फीचर्स आपकी बहन की राइड को न केवल मजेदार बनाते हैं बल्कि इमरजेंसी में काफी काम भी आते हैं.
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अपनी बहन के लिए स्कूटर फाइनल करने से पहले उसकी पर्सनल पसंद और राइडिंग स्टाइल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अगर उसकी हाइट थोड़ी कम है या वो पहली बार टू-व्हीलर चलाना सीख रही है तो हमेशा हल्के वजन वाला और लो-सीट हाइट वाला मॉडल ही चुनें. इससे उसे ट्रैफिक में गाड़ी संभालने में आसानी होगी और वो पूरा कॉन्फिडेंस महसूस करेगी.
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वहीं, पेट्रोल वेरिएंट्स के अलावा आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है. एथर, ओला और टीवीएस आईक्यूब जैसे इलेक्ट्रिक ऑप्शंस भी बेहतरीन रेंज और जीरो रनिंग कॉस्ट के साथ आते हैं. अगर आपकी बहन का डेली का सफर 20-30 किलोमीटर का है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शानदार गिफ्ट बन सकता है.
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इस रक्षाबंधन अपनी बहन को आत्मनिर्भरता और आजादी का गिफ्ट दें. एक नया स्कूटर उसे न केवल कॉलेज, ऑफिस या मार्केट आने-जाने की आजादी देगा बल्कि आपका यह सरप्राइज उसके दिल को छू लेगा. तो देर किस बात की अपनी बजट और बहन की पसंद के हिसाब से आज ही शोरूम जाकर एक बढ़िया स्कूटर बुक करें.