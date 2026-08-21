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हिंदी न्यूज़ऑटोफेस्टिव सीजन से पहले Tata ने दिया झटका, 1 सितंबर से महंगी होंगी कारें

फेस्टिव सीजन से पहले Tata ने दिया झटका, 1 सितंबर से महंगी होंगी कारें

Tata Motors Price Hike: टाटा मोटर्स 1 सितंबर 2026 से अपनी कारों और SUVs की कीमतें 25,000 रुपये तक बढ़ाने जा रही है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 21 Aug 2026 01:13 PM (IST)
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Tata Motors Price Hike: भारत में अब से कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन शुरू हो जायेगा लेकिन त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से बढ़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, टाटा मोटर्स ने गाड़ियों के शौकीनों और नए खरीदारों को एक बड़ा झटका दिया है. अगर आप भी गणेश चतुर्थी या नवरात्रि पर टाटा की कोई नई कार या SUV घर लाने की तैयारी में थे तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी.

क्योंकि, कंपनी ने शुक्रवार को आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि वह 1 सितंबर 2026 से अपने पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. इस फैसले के तहत गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमतों में 25,000 रुपये तक का इजाफा दर्ज किया जाएगा. टाटा मोटर्स की गाड़ियां अपनी मजबूत सेफ्टी रेटिंग और शानदार फीचर्स के लिए भारतीय बाजार में काफी मशहूर हैं. ऐसे में फेस्टिव सीजन की शुरुआत से ठीक पहले कीमतों का बढ़ना उन लाखों ग्राहकों का बजट बिगाड़ सकता है जो आने वाले त्योहारों पर नई कार बुक करने की प्लानिंग कर रहे थे.

तीसरी बार बढ़ा दाम

आपको बता दें कि, टाटा मोटर्स की तरफ से इस साल 2026 में की जाने वाली यह तीसरी प्राइस हाइक है. इससे पहले कंपनी ने इसी साल 1 अप्रैल से अपने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मॉडल्स की कीमतों में औसतन 0.5% का इजाफा किया था.

वहीं, इसके ठीक तीन महीने बाद कंपनी ने 1 जुलाई से अपने पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों को करीब 1.5% तक बढ़ा दिया था. अब साल में तीसरी बार 25,000 रुपये तक की यह नई बढ़ोतरी ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है.


फेस्टिव सीजन से पहले Tata ने दिया झटका, 1 सितंबर से महंगी होंगी कारें

यह भी पढ़ें: सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम

यह कारण बनी महंगाई की वजह

बता दें कि, ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले कुछ महीनों से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है. स्टील, एल्युमीनियम और दूसरे जरूरी पुर्जों की सप्लाई चेन में आई तेजी के कारण गाड़ियों का निर्माण महंगा हो चुका है. टाटा मोटर्स ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वे पिछले काफी समय से इन बढ़ती लागतों का बड़ा हिस्सा खुद ही संभाल रहे थे ताकि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े.

लेकिन अब कंपनी के लिए इस पूरी लागत को अकेले उठाना नामुमकिन सा होता जा रहा है. इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए गाड़ियों के दाम में मामूली बढ़ोतरी का निर्णय लेना पड़ा है ताकि वाहनों की बेहतरीन क्वालिटी और फीचर्स के साथ कोई समझौता न करना पड़े.

EV मॉडल्स पर भी पड़ेगा असर

जानकारी दें दे कि, टाटा मोटर्स का यह नया प्राइस रिवीजन केवल पेट्रोल, डीजल या CNG गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. कंपनी अपनी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप के दाम भी बढ़ाने जा रही है. इसका साफ मतलब है कि भारत की सबसे लोकप्रिय SUVs में शामिल टाटा नेक्सन, पंच, हैरियर और सफारी तो महंगी होंगी ही साथ ही हैचबैक सेगमेंट की टियागो, आल्ट्रोज़ और टिगोर के दाम भी बढ़ेंगे. इसके अलावा जो ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां पसंद करते हैं उन्हें नेक्सन EV, पंच EV और टियागो EV जैसी बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी 1 सितंबर से ज्यादा कीमत चुकानी होगी.


फेस्टिव सीजन से पहले Tata ने दिया झटका, 1 सितंबर से महंगी होंगी कारें

कितना पड़ेगा असर?

बता दें कि, टाटा मोटर्स के इस फैसले का असर कंपनी के पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो पर दिखने वाला है. कंपनी के मुताबिक कीमतों में अधिकतम 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट के हिसाब से तय की जाएगी. यानी अगर आप टाटा की सबसे सस्ती कार टियागो लेने जा रहे हैं तो उस पर कम असर पड़ेगा.

वहीं अगर आप सफारी, हैरियर या कर्व जैसी बड़ी एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नई दरें पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी समान रूप से लागू की जाएंगी.

यह भी पढ़ें: Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 21 Aug 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Price Hike September 2026 Tata Car Price Increase Tata Nexon Punch Price Hike Tata EV Price Revision
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