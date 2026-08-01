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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज में 1700 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुईं ये शानदार कारें

फुल चार्ज में 1700 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुईं ये शानदार कारें

Best Range EVs: इस बार कंपनी अलग-अलग सेगमेंट की तीन मॉडर्न और प्रीमियम गाड़ियों पर दांव लगा रही है, जिनमें दमदार परफॉर्मेंस, लंबी ड्राइविंग रेंज और एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 01 Aug 2026 10:49 AM (IST)
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भारतीय बाजार में चीनी कार निर्माता चेरी (Chery) की एंट्री की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कंपनी ने भारत में अपनी तीन नई कारों के डिजाइन पेटेंट दर्ज कराए हैं. आमतौर पर किसी गाड़ी का पेटेंट कराना इस बात का संकेत माना जाता है कि कंपनी भविष्य में उसे बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेरी आने वाले समय में इन मॉडल को पेश कर सकती है. इस बार कंपनी अलग-अलग सेगमेंट की तीन मॉडर्न और प्रीमियम गाड़ियों पर दांव लगा रही है, जिनमें दमदार परफॉर्मेंस, लंबी ड्राइविंग रेंज और एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इन गाड़ियों में Chery Fulwin X3L, Chery Lepas L4 और Exeed Exlantix ES7 GT है. खास बात यह है कि इनमें से एक गाड़ी की रेंज 1700 किलोमीटर तक है.

Chery Fulwin X3L 

  • पहली कार Chery Fulwin X3L है, जिसे मजबूत और बॉक्सी डिजाइन वाली SUV के तौर पर तैयार किया गया है. इस SUV में कंपनी का Kunpeng Golden REEV सिस्टम मिलेगा. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 33.7 kWh की बैटरी दी गई है. केवल इलेक्ट्रिक मोड पर यह करीब 215 किलोमीटर तक चल सकती है. यह एक दमदार और बॉक्सी लुक वाली एसयूवी है. 


फुल चार्ज में 1700 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुईं ये शानदार कारें

  • इसका ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वेरिएंट लगभग 422bhp की पावर देता है और यह SUV 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 4.7 सेकंड में पकड़ सकती है.यानी यह कार उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ लंबी दूरी की ड्राइविंग चाहते हैं.

Chery Lepas L4 

  • दूसरी कार Chery Lepas L4 है. यह एक कॉम्पैक्ट और स्पोर्टी SUV है. कंपनी पहले इसके इलेक्ट्रिक मॉडल का पेटेंट करा चुकी थी और अब पेट्रोल (ICE) वर्जन का डिजाइन भी भारत में दर्ज कराया गया है. इसके एक्सटीरियर में बड़ी क्रोम ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलाइट्स, आकर्षक अलॉय व्हील्स और कूपे जैसी ढलान वाली रूफलाइन देखने को मिलती है.कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक अवतार के बाद अब पेट्रोल मॉडल का पेटेंट कराया है.
  • इस कॉम्पेक्ट और स्पोर्टी SUV के केबिन की बात करें तो इसमें 13.2-इंच की बड़ी पोर्ट्रेट टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस चार्जिंग जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं. इंजन के तौर पर इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लगभग 145bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह SUV उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

फुल चार्ज में 1700 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुईं ये शानदार कारें

Exeed Exlantix ES7 GT 

  • तीसरी और सबसे खास गाड़ी Exeed Exlantix ES7 GT है.यह एक प्रीमियम शूटिंग ब्रेक स्टाइल की कार है, जिसका डिजाइन बेहद स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक है. इसमें 1000V EV आर्किटेक्चर और ट्रिपल मोटर सेटअप दिया गया है, जिसकी मदद से यह कार 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. यह गाड़ी दिखने में बेहद खूबसूरत और स्पोर्टी लगती है. यह कार अपनी ज्यादा रेंज के लिए जानी जाती है.
  • इस कार में 41 kWh बैटरी के साथ 1.5-लीटर रेंज एक्सटेंडर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है. कंपनी का दावा है कि बैटरी पूरी तरह चार्ज और फुल टैंक होने पर यह कार करीब 1,700 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.अगर यह दावा सही साबित होता है, तो यह अपने सेगमेंट की सबसे लंबी रेंज देने वाली गाड़ियों में शामिल हो सकती है.

कब होगी ये गाड़ियां लॉन्च?

  • फिलहाल चेरी ने इन तीनों कारों की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि लगातार हो रहे डिजाइन पेटेंट यह संकेत देते हैं कि कंपनी भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी कर रही है.
  • अगर ये मॉडल भारत में लॉन्च होते हैं, तो मॉडर्न तकनीक, प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज के दम पर ये मौजूदा ऑटो कंपनियों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इन सभी मॉडलों को भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारा जाएगा या नहीं, क्योंकि पेटेंट दर्ज कराना लॉन्च की अंतिम पुष्टि नहीं माना जाता.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 01 Aug 2026 10:39 AM (IST)
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