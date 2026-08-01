ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video : ट्रेन में सफर करते समय ज्यादातर लोग अपने सामान को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन कई बार चोर इतनी चालाकी से चोरी को कर लेते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में एक महिला भीड़ का फायदा उठाकर दूसरी महिला के बैग से सामान निकालती हुई दिखाई देती है. इस घटना को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं.

ट्रेन में महिला के बैग से ऐसे हुई चोरी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर दो महिलाएं खड़ी हैं. उनमें से एक महिला के कंधे पर पर्स टंगा हुआ है, जबकि दूसरी महिला उसके बिल्कुल पीछे खड़ी रहती है. शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पीछे खड़ी महिला धीरे-धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बिना किसी को शक हुए सामने वाली महिला के पर्स में हाथ डाल देती है. वह चुपचाप पर्स से सामान निकाल लेती है और वहां से आराम से निकल जाती है. जिस महिला के बैग से सामान निकाला जाता है उसे पूरी घटना की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है. वहां मौजूद एक व्यक्ति इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है.

वीडियो देखकर लोगों ने जताई चिंता

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि ट्रेन में सफर के दौरान अपने सामान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर किसी ने चोरी होते हुए देख लिया था, तो उसने महिला को तुरंत क्यों नहीं बताया. कई लोगों ने यह भी लिखा कि अगर यह घटना सच है, तो यात्रियों को ऐसे चोरों से सावधान रहने की जरूरत है.

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सोशल मीडिया लोगों ने वीडियो पर उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस वीडियो पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे यह वीडियो पहले से रिकॉर्ड करने के लिए ही बनाया गया हो. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि चोरी का वीडियो बनाने के जगह मौके पर महिला को सचेत करना ज्यादा जरूरी था. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने यात्रियों को सफर के दौरान अपने बैग, पर्स और मोबाइल पर हमेशा नजर रखने की सलाह दी.

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