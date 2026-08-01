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हिंदी न्यूज़ऑटोअब बिना रुके फटाफट निकलेंगी गाड़ियां, आज से नया टोल सिस्टम लागू

अब बिना रुके फटाफट निकलेंगी गाड़ियां, आज से नया टोल सिस्टम लागू

NH48 Barrier Free Toll System: NH-48 कॉरिडोर पर 1 अगस्त से बिना बैरियर वाला MLFF टोल सिस्टम लागू हो चुका है. जानिए बिना टोल कैसे टैक्स और FASTag में बैलेंस न होने पर क्या पेनल्टी लगेगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 12:10 PM (IST)
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NH48 Barrier Free Toll System: मौजूदा सरकार पिछले कुछ सालों से भारत की सड़क व्यवस्था को सुधारने में लगी है. जबकि इसका असर भी हमें साफ देखने को मिल रहा है. अब लगभग हर प्रदेश की सड़कें शानदार तरीके से बन गई हैं. जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि, हाईवे पर टोल टैक्स देने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है. लेकिन अब यह दिक्कत भी खत्म हो गई है.

क्योंकि, अगर आप दिल्ली या गुरुग्राम से जयपुर की तरफ अक्सर अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो 1 अगस्त से आपका हाईवे सफर पूरी तरह से बदलने वाला है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) को पूरी तरह से बैरियर-मुक्त बनाने का बड़ा फैसला लिया है. इस पूरे 270 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर 1 अगस्त से मल्टी-लेन फ्री-फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम चालू कर दिया गया है.

बता दें कि, इस नए सिस्टम के तहत अब रास्तों से बैरियर और केबिन हटा दिए गए हैं. इसका मतलब यह है कि टोल टैक्स चुकाने के लिए अब आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने या ब्रेक लगाने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी. गाड़ियां बिना किसी रुकावट के अपनी नॉर्मल स्पीड में आगे निकल सकेंगी. चलिए जानतें हैं यह आखिर काम कैसे करेगा.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?  

बता दें कि, सड़क के ऊपर लोहे के बड़े-बड़े फ्रेम लगाए गए हैं. इन फ्रेम पर बेहद हाई-टेक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरे और हाई-स्पीड RFID स्कैनर्स फिट किए गए हैं. जैसे ही आपकी गाड़ी 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इन गैंट्री के नीचे से गुजरेगी.

कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट और विंडशील्ड पर लगे फास्टैग को एक साथ स्कैन कर लेंगे. बिना गाड़ी को एक सेकंड के लिए भी रोके तय टोल टैक्स अपने आप आपके फास्टैग वॉलेट से कट जाएगा और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा.

अब बिना रुके फटाफट निकलेंगी गाड़ियां, आज से नया टोल सिस्टम लागू

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बैलेंस न होने पर लगेगा दोगुना जुर्माना  

आपको यह भी बता दें कि, सफर को आसान बनाने के साथ-साथ सरकार ने नियमों में भी कड़ाई की है. अब रास्ते में कोई रोकने वाला बैरियर तो रहेगा नहीं इसलिए वाहन चालकों को अपने फास्टैग के बैलेंस का खास ध्यान रखना होगा.

अगर आपकी गाड़ी बिना पर्याप्त बैलेंस, अमान्य फास्टैग या बिना टैग के गैंट्री के नीचे से गुजरती है. तो सिस्टम तुरंत आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ई-नोटिस भेज देगा. इस नोटिस के बाद आपको बकाया टोल भरने के लिए 72 घंटे का समय मिलेगा. अगर आप 72 घंटे के अंदर पैसा नहीं चुकाते हैं तो पेनल्टी के तौर पर आपसे सामान्य टोल से दोगुना चार्ज वसूला जाएगा.

कितना आसान होगा अब आपका सफर?  

जानकारी दें दे कि, NH-48 देश के सबसे व्यस्त रूटों में से एक माना जाता है. इस नई फ्री-फ्लो व्यवस्था से रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है. पहले टोल प्लाजा पर जो 10 से 15 मिनट की लंबी लाइन लगती थीं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी.

अब बिना रुके फटाफट निकलेंगी गाड़ियां, आज से नया टोल सिस्टम लागू

वहीं, अब गाड़ियां लगातार चलती रहेंगी जिससे ईंधन की भारी बचत होगी और बार-बार क्लच-ब्रेक दबाने का झंझट खत्म होगा. इसके अलावा टोल के पास गाड़ियों का जमावड़ा न होने से जहरीला धुआं कम निकलेगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा. दिल्ली से जयपुर का सफर अब काफी कम समय में और बिना किसी मानसिक तनाव के पूरा हो सकेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Aug 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
NH48 Barrier Free Toll System Gurugram Jaipur MLFF Toll Rules Multi Lane Free Flow Toll Plaza FASTag Penalty Rules
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