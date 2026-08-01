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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?

LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?

केंद्र सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की है. इससे पहले पश्चिम एशिया संकट और ईरान युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें बढ़ी थीं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 07:13 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से अधिक की कटौती की है. ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण लगातार बढ़ी गैस कीमतों के बाद यह दूसरा बड़ा राहतभरा फैसला है. हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ 200 रुपये से ज्यादा सस्ता

केंद्र सरकार ने शनिवार को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा की. नई दरों के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत में 209 रुपये की कमी की गई है. नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.

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कोलकाता में नई कीमत 2,872.50 रुपये

कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,872.50 रुपये में मिलेगा. इस कटौती से होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरिंग सेवाओं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इनका संचालन काफी हद तक कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर करता है.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह कटौती केवल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर लागू होगी. घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी घरेलू उपभोक्ताओं को अभी गैस की कीमतों में राहत का इंतजार करना होगा.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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