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हिंदी न्यूज़ऑटो50 हजार डाउन पेमेंट पर Comet EV खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

50 हजार डाउन पेमेंट पर Comet EV खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

MG Comet EV on EMI: अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो इसे डाउन पेमेंट और EMI पर भी खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस कार को खरीदने के लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 01 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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अगर आप कम बजट में एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो MG Comet EV आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में गिनी जाती है और खासतौर पर शहर में रोजाना अप-डाउन के लिए जानी जाती है. इलेक्ट्रिक कार का छोटा आकार, कम रनिंग कॉस्ट और फैमिली की दूसरी कार के रूप में भी पॉपुलर बनाते हैं.

अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो इसे डाउन पेमेंट और EMI पर भी खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस कार को खरीदने के लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी और हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिल जाएगी MG Comet EV?

  • MG Comet EV की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.79 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि कंपनी इसे BaaS (Battery as a Service) मॉडल के साथ भी बेचती है. इस मॉडल में ग्राहक को बैटरी का किराया अलग से प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होता है.
  • अगर दिल्ली की बात करें तो बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत लगभग 8.55 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है.इसमें एक्स-शोरूम कीमत के अलावा इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य चार्ज शामिल होते हैं.अलग-अलग राज्यों में टैक्स और फीस अलग होने के चलते ऑन-रोड कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.

50 हजार डाउन पेमेंट पर Comet EV खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

हर महीने कितने रुपये की बनेगी EMI?

  • आप इस कार को बैंक लोन के जरिए खरीदते हैं और करीब 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं. इसके बाद लगभग 5 साल के लिए 9.8 फीसदी ब्याज दर पर लोन लेने पर आपकी मंथली EMI करीब 15,483 रुपये के आसपास बन सकती है.
  • यह EMI बैंक की ब्याज दर, डाउन पेमेंट और लोन टाइम के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है. अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर पर आपको हर महीने 18,498 रुपये की EMI बनेगी. इसके अलावा 3 साल के लिए लोन लेने पर 23 हजार 554 रुपये की EMI बनेगी. 
  • अगर आप कम EMI के लिए टाइम बढ़ाना चाहते हैं और 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 12 हजार रुपये मंथली EMI के तौर पर देने होंगे. 
  • इसके अलावा 6 साल के लिए यह EMI 13 हजार 489 और 5 साल के लिए हर महीने EMI 15 हजार 483 रुपये बनेगी. 

50 हजार डाउन पेमेंट पर Comet EV खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

MG Comet EV की रेंज

  • MG Comet EV में 17.4 kWh का बैटरी पैक मिलता है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार फुल चार्ज होने पर 230 किलोमीटर तक की ARAI सर्टिफाइड रेंज देती है. इसकी रियल रेंज लगभग 170 से 200 किलोमीटर के बीच रह सकती है, जो ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और AC के इस्तेमाल पर यूज करती है.
  • चार्जिंग की बात करें तो यह कार घरेलू AC चार्जर से आसानी से चार्ज हो जाती है. 3.3 kW चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 7 घंटे लगते हैं, जबकि 7.4 kW AC फास्ट चार्जर से यह करीब 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

कैसे हैं इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स?

  • फीचर्स की बात करें तो MG Comet EV में ड्यूल 10.25-इंच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कीलेस एंट्री, रिवर्स पार्किंग कैमरा और कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. यह 4-सीटर इलेक्ट्रिक कार है और खासतौर पर शहर में आरामदायक सफर के लिए डिजाइन किया गया है.
  • अगर आपकी रोजाना की ड्राइविंग शहर के अंदर 30 से 50 किलोमीटर तक रहती है और आप पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं, तो MG Comet EV एक किफायती ऑप्शन साबित हो सकती है. कम रनिंग कॉस्ट, आसान चार्जिंग और EMI पर खरीदने की सुविधा इसे बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए आकर्षक बनाती है.
  • एमजी की ओर से ऑफर की जाने वाली देश की सबसे सस्‍ती गाड़ी कॉमेट ईवी के राइवल्स की बात की जाए तो इसका मुकाबला Tata Punch EV, Citroen EC3 के साथ होता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 01 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
MG Motors Auto News MG Comet EV MG Comet On EMI MG Comet Finance Plan
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