सस्ता स्कूटर खरीदना है, ये 110cc मॉडल हो सकते हैं बेस्ट
भारत में सस्ते और बेहतरीन 110cc स्कूटर्स की तलाश है? जानिए टीवीएस, होंडा और हीरो के उन मॉडल्स के बारे में जो कम कीमत में देते हैं धांसू माइलेज और फीचर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Oct 2026 12:15 PM (IST)
अब लोग बाइक से ज्यादा स्कूटर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. जिसके चलते स्कूटर की बिक्री भी हमारे देश में तेजी से हो रही है. जबकि आज हम भी कुछ ऐसे बजट स्कूटर की बात करेंगे जो की आपके लिए सबसे बेस्ट हैं. मार्केट में अभी 110cc सेगमेंट में कई ऐसीं स्कूटर हैं जो की कम कीमत में बेहतरीन माइलेज और शानदार फीचर्स के साथ आती हैं. चलिए जानतें सभी स्कूटर्स के बारें में.
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बता दें कि लिस्ट में सबसे पहला नाम टीवीएस स्कूटी जेस्ट 110 का आता है. जो अपनी हल्की बॉडी और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसे चलाना बेहद आसान हो तो यह आपके लिए परफेक्ट चॉइस है.
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जबकि इसके बाद हीरो प्लेजर प्लस का नाम आता है जिसे खासकर युवा और लेडीज को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसका लुक काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी है. जो पहली नजर में ही पसंद आ जाता है. दमदार इंजन के साथ-साथ इसमें मिलने वाले कलर ऑप्शंस और आरामदायक सीट राइडिंग के अनुभव को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं.
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वहीं होंडा डियो 110 अपने स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक की वजह से युवाओं के दिलों पर राज कर रहा है. अगर आपको थोड़ा अलग और कूल दिखना पसंद है तो डियो का यह मॉडल आपके लिए ही बना है. इसका शार्प डिज़ाइन और बेहतरीन पिकअप इसे दूसरे आम स्कूटरों से काफी अलग और आकर्षित बनाते हैं.
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जबकि इस लिस्ट में टीवीएस जुपिटर 110 स्कूटर का भी नाम शामिल है. यह स्कूटर हमेशा से ही अपने कंफर्ट के लिए जाना जाता है. इसकी लंबी सीट और आगे फ्यूल फिलिंग जैसी सुविधाएं इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद प्रैक्टिकल और सुविधाजनक बनाती हैं. फैमिली राइड के लिए यह स्कूटर हर मामले में खरा उतरता है और बेहतरीन रीसेल वैल्यू भी देता है.
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वहीं हीरो डेस्टिनी 110 एक ऐसा क्लासिक स्कूटर है जो शानदार मेटल बॉडी और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल पेश करता है. अगर आपको मजबूत बनावट और भारी सामान रखने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए तो यह मॉडल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा.
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इसके अलावा होंडा एक्टिवा 6G इस 110 सीसी का किंग माना जाता है जिस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. इसका रिफाइंड इंजन और मक्खन जैसी स्मूथ राइड इसे हर उम्र के लोगों के बीच सुपरहिट बनाती है.
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जबकि इसके अलावा होंडा एक्टिवा एच-स्मार्ट इसी का एडवांस वर्जन है जो कीलेस इग्निशन और स्मार्ट फाइंड जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आता है. अगर आपको अपनी गाड़ी की सेफ्टी की चिंता रहती है और आप थोड़ा प्रीमियम फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं. तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा.
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कुल मिलकर इन सभी 110cc स्कूटर्स में से आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से किसी एक को चुन सकते हैं. चाहे आपको माइलेज चाहिए या फिर बेहतरीन फीचर्स, इस सेगमेंट में हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है. शोरूम जाने से पहले अपनी जरूरत तय कर लें ताकि आप अपने लिए एकदम परफेक्ट और किफायती स्कूटर खरीद सकें.