सस्ता स्कूटर खरीदना है, ये 110cc मॉडल हो सकते हैं बेस्ट

जबकि इस लिस्ट में टीवीएस जुपिटर 110 स्कूटर का भी नाम शामिल है. यह स्कूटर हमेशा से ही अपने कंफर्ट के लिए जाना जाता है. इसकी लंबी सीट और आगे फ्यूल फिलिंग जैसी सुविधाएं इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद प्रैक्टिकल और सुविधाजनक बनाती हैं. फैमिली राइड के लिए यह स्कूटर हर मामले में खरा उतरता है और बेहतरीन रीसेल वैल्यू भी देता है.