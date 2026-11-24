December Car and Bikes Launch: कार और बाइक खरीदने वालों के लिए दिसंबर 2026 में कई नए मॉडल आने वाले हैं. इस महीने Honda, Toyota, Volkswagen और JSW जैसी कंपनियां अपनी नई गाड़ियां पेश करेंगी. वहीं KTM और Italjet की नई बाइक्स भी बाजार में देखने को मिलेंगी. कुछ गाड़ियों की लॉन्चिंग की तारीख सामने आई है, जबकि कुछ के आने की अभी संभावना है. अगर आप नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो दिसंबर में आने वाले इन मॉडल्स की लिस्ट जरूर देख लें.

दिसंबर में लॉन्च होने वाली है ये नई कारें

दिसंबर में कई नई कारें बाजार में आएंगी. Toyota की नई जनरेशन Fortuner का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर को होने की उम्मीद है. भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में हो सकती है. वहीं Honda की नई इलेक्ट्रिक SUV Alpha को 2 दिसंबर को पेश किया जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है. JSW Combat यानी Jetour T2 भी दिसंबर की शुरुआत में बाजार में आएगी. इसकी कीमत करीब 35 से 45 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है. इसके अलावा Volkswagen Virtus का नया मॉडल भी 10 से 11 दिसंबर के आसपास लॉन्च होगा. इसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. Honda Prelude, Mercedes-Benz GLB EV और Hyundai Ioniq 6 के नाम भी दिसंबर की संभावित कारों की लिस्ट में शामिल हैं.

KTM और Italjet की नई बाइक्स भी आएंगी

कारों के साथ दिसंबर में कई नई बाइक्स भी देखने को मिलेंगी. Italjet Dragster के 300, 459 और 700 मॉडल 4 दिसंबर को India Bike Week में पेश किए जाने वाले हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख से 12 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं KTM 390 SMC R और 2026 KTM RC 390 की लॉन्चिंग भी दिसंबर में होने की उम्मीद है. इनकी कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा Royal Enfield Himalayan 750 और Continental GT 750 के नाम भी संभावित लॉन्च की लिस्ट में शामिल हैं.

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नई गाड़ी खरीदने से पहले जरूर देखें ये बातें

अगर आप दिसंबर में नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लॉन्च की खबर देखकर फैसला न करें. पहले कंपनी की वेबसाइट पर उसकी कीमत, फीचर्स और बुकिंग से जुड़ी जानकारी जरूर देख लें. इसलिए बुकिंग करने से पहले अपने नजदीकी शोरूम से भी जानकारी लें.

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