छठ पूजा और बिहार की विवाहित महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा पर कथित अश्लील टिप्पणी को लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी विवादों में घिर गए हैं. अब कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मामले का तत्काल संज्ञान लेने, उचित धाराओं में केस दर्ज करने और कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि छठ पूजा का मजाक उड़ाना, विवाहित महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करना और उनके सिंदूर का उपहास करना हास्य के नाम पर सांस्कृतिक गरिमा और महिलाओं के सम्मान पर घिनौना हमला है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है.

सिंघवी बोले- हास्य के नाम पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं

अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पोस्ट में कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस से तत्काल संज्ञान लेने और कानून के तहत जो भी सख्त कार्रवाई संभव हो, उसे सुनिश्चित करने की अपील की. सिंघवी की इस प्रतिक्रिया के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा में आ गया है. सोशल मीडिया पर कई लोग पहले ही कॉमेडियन की टिप्पणी को बिहार की संस्कृति और धार्मिक आस्था का अपमान बता चुके हैं.

Mocking Chhath Puja, making obscene remarks about married women and ridiculing their sindoor is is a vile assault on our cultural dignity and the dignity of women masquerading as ‘comedy’. I strongly urge the Bihar Police, Delhi Police and all concerned law-enforcement agencies to take immediate cognisance, register appropriate cases and ensure the strictest action permissible under law against Yash Maheshwari. Constitutional freedoms always come with responsibility. — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 25, 2026

छठ पूजा और सिंदूर की परंपरा पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

विवाद की शुरुआत यश माहेश्वरी के 'Morally Questionable' शीर्षक वाले स्टैंडअप शो की एक क्लिप से हुई. इसमें उन्होंने छठ पूजा के दौरान बिहार की विवाहित महिलाओं के नाक से माथे तक लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की थी. उन्होंने इस परंपरा की तुलना करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई.

कॉमेडियन ने अपनी टिप्पणी में महिलाओं के पति की लंबी उम्र और बजरंगबली से जुड़ी बातों का भी जिक्र किया था. वीडियो में दर्शक उनकी बातों पर हंसते नजर आए, लेकिन क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इसे धार्मिक आस्था, महिलाओं के सम्मान और बिहार की संस्कृति का अपमान बताया.

विवाद बढ़ा तो यश माहेश्वरी ने मांगी माफी

सोशल मीडिया पर आलोचना तेज होने और कार्रवाई की मांग उठने के बाद यश माहेश्वरी ने वीडियो जारी कर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार की कुछ सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बात करते हुए ऐसी टिप्पणी की, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह इसके लिए माफी मांगते हैं. विवाद के बीच कॉमेडियन ने अपने यूट्यूब चैनल से संबंधित वीडियो भी हटा दिया. हालांकि, माफी के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. सोशल मीडिया पर अब भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है.