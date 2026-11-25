उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है.

सपा ने कांग्रेस को फिलहाल 26 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया है, जबकि कांग्रेस इससे काफी ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है. इधर सपा के इस प्रस्ताव को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 27 की लड़ाई में 26 की बात क्यों हो रही है.

सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में दोनों दलों के नेताओं के बीच लगातार दो दिनों तक बैठक हुई, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है. हालांकि इसी बीच सपा ने अपने पांच प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है.

आखिर क्यों नहीं बन रही है बात

यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2027 की चुनावी लड़ाई की तैयारी कर रही कांग्रेस को सपा सिर्फ 26 सीटों का प्रस्ताव क्यों दे रही है? क्या सपा 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को सीट बंटवारे का आधार बना रही है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को भी तवज्जो दी जाएगी? दोनों दलों के बीच बातचीत का यही सबसे अहम है.

181 से 130 सीटों तक आई कांग्रेस

यूपी चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस की शुरुआती मांग 181 विधानसभा सीटों की बताई गई थी. हालांकि बातचीत आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस ने अपनी मांग में बदलाव किया और सूत्रों के अनुसार करीब 130 सीटों की सूची सपा के सामने रखी. कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के प्रदर्शन और पार्टी के बढ़े हुए कद को भी विधानसभा सीटों के बंटवारे में महत्व मिलना चाहिए.

वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस को 26 सीटें देने के प्रस्ताव पर बातचीत कर रही है. सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बताया कि इन 26 सीटों के चयन के पीछे 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं. उनके मुताबिक, प्रस्ताव में दो ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस ने 2022 में जीत दर्ज की थी. इसके अलावा चार सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी. बाकी 20 सीटों पर सपा का दावा है कि पिछले चुनाव में उसके उम्मीदवारों को 60 से 70 हजार वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को इन सीटों पर लगभग दो हजार वोट ही मिले थे. सपा का मानना है कि इन सीटों पर गठबंधन के तहत कांग्रेस को मौका देने से दोनों दलों के वोटों का बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है.

सपा का यह प्रस्ताव कांग्रेस के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पार्टी अब 2022 के प्रदर्शन के बजाय 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी आधार बनाना चाहती है. साल 2024 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और छह सीटें जीती थीं. वहीं सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी और दोनों दलों ने मिलकर 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीती थीं.

कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक स्थिति बदली है. ऐसे में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा केवल 2022 के आंकड़ों के आधार पर नहीं होना चाहिए. पार्टी अपने मौजूदा सांसदों, क्षेत्रीय प्रभाव और संगठन की सक्रियता को भी सीटों की दावेदारी का आधार बना रही है.

इमरान मसूद बोले- मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा

इधर सपा के 26 सीटों के प्रस्ताव पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कहा मुझे नहीं पता कि वे यह पेशकश कब कर रहे हैं, शायद आपको पता हो. मैं किसी से किसी चीज के लिए भीख नहीं मांग रहा हूं.वहीं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सीट बंटवारे की बातचीत को सकारात्मक बताया और उन्होंने कहा कि अगली दो बैठकों में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने की कोशिश होगी. हर सीट पर आंकड़ों के साथ चर्चा की जा रही है और दोनों पार्टियां सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं.

रामगोपाल यादव बोले- हर सीट पर हो रही चर्चा

सपा की तरफ से गठबंधन में बातचीत की अगुवाई कर रहे रामगोपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के बीच हर सीट पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा, "हम लोगों ने हर सीट पर चर्चा की. बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई. 403 सीटें बहुत हैं, इसलिए अभी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है. आप भरोसा रखिए कि गठबंधन की अगली दो बैठकों के बाद हम अपनी चर्चा पूरी कर लेंगे." उन्होंने यह भी कहा कि अभी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं और बातचीत तब तक जारी रहेगी, जब तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता.

अखिलेश यादव का संदेश- 'जीतने की शुरुआत 26 सीटों से'

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 नवंबर को सीट बंटवारे की बातचीत के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा जीतने वाली पहली 26 सीटों से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात."

दो दिन की बैठक में क्या निकला?.

दिल्ली में 23 और 24 नवंबर को दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई. पहले दिन की बैठक बहुत छोटी रही, जबकि दूसरे दिन करीब साढ़े तीन घंटे तक बातचीत चली. दूसरे दिन दोनों दलों ने सीटवार चर्चा की और करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों पर विचार किया. इस बैठक में सपा की ओर से रामगोपाल यादव, श्यामलाल पाल, राजीव राय, इकरा हसन और अवधेश प्रसाद शामिल हुए. कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा मोना, इमरान मसूद और वीरेंद्र चौधरी रहे.