Tata Motors Price Hike: अगर आप Tata Motors की कार या SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि कंपनी 1 दिसंबर 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही है. इसमें पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) भी शामिल हैं.

आपको बता दें कि Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. ने 24 नवंबर को इसकी घोषणा की. कंपनी के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.

इस वजह से बढ़े दाम

आपको बता दें कि कंपनी ने बताया कि गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और अन्य इनपुट की लागत लगातार बढ़ रही है. इसी बढ़ती लागत के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

जबकि कंपनी का कहना है कि वह बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है लेकिन कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है. यह कीमतों में बढ़ोतरी सभी कारों और SUV की पूरी रेंज पर लागू होगी.

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किन गाड़ियों पर लागू होगी नई कीमतें?

जानकारी दें दे कि Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी कंपनी के पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो पर लागू होगी. इसका मतलब है कि छोटी हैचबैक से लेकर पॉपुलर SUV और सभी इलेक्ट्रिक कारों के दाम में बदलाव देखने को मिलेगा. ऐसे में अगर आप Tata की नई कार या SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो 1 दिसंबर से पहले खरीदारी करने पर मौजूदा कीमत का फायदा मिल सकता है.

जेब पर कितना पड़ेगा असर

जबकि अगर हम आसान गणित से समझें तो 10 लाख रुपये वाली कार पर 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी से करीब 5,000 रुपये तक का अंतर आ सकता है. वहीं 20 लाख रुपये के आसपास की SUV या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर करीब 10,000 रुपये या उससे थोड़ा ज्यादा खर्च बढ़ सकता है. क्योंकि कंपनी ने अभी मॉडल के हिसाब से नई रेट लिस्ट जारी नहीं की है.

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