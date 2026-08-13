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हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra BE 6 Formula E होगी और भी धांसू, जानें क्या बदलेगा?

Mahindra BE 6 Formula E होगी और भी धांसू, जानें क्या बदलेगा?

Mahindra BE 6 Formula E Edition: महिंद्रा अपनी धाकड़ इलेक्ट्रिक कार BE 6 Formula E एडिशन का नया अवतार 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है. जानिए नई लाइट्स, डिजाइन और धांसू फीचर्स में क्या-क्या बदलेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 07:15 PM (IST)
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Mahindra BE 6 Formula E Edition: भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी महिंदा एंड महिंद्रा इन दिनों अपनी कारों को लेकर नए-नए तकनीक लॉन्च कर रही है. बता दें कि, देशी कार कंपनी महिंद्रा एक बार फिर भारतीय ऑटो मार्केट में बड़ा धमाका करने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है. पिछले साल पेश की गई पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा BE 6 के स्पेशल फॉर्मूला ई एडिशन को कंपनी अब और भी ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक देकर मार्केट में उतारने जा रही है. महिंद्रा ने हाल ही में इस धाकड़ इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है. जिसने कार के शौकीनों की धड़कनें काफी बढ़ा दी हैं.

आपको बता दें कि, कंपनी इस नए और अपडेटेड फॉर्मूला E एडिशन को 15 अगस्त के खास मौके पर आधिकारिक रूप से लॉन्च करने वाली है. चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस बार महिंद्रा की इस रेसिंग थीम वाली गाड़ी में बाहर से लेकर अंदर तक क्या-कुछ नया और खास देखने को मिलने वाला है.

मिलेगा C-शेप LED लाइट्स

आपको बता दें कि, कार में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव सामने आया है वो है कार की फ्रंट और रियर लाइटिंग होने वाली है. नई महिंद्रा BE 6 Formula E में अब बड़ी और नई C-शेप वाली LED DRLs और बिल्कुल नया टेललैंप सेटअप मिलने वाला है.

यह नया लाइट डिजाइन काफी हद तक इसके स्टैंडर्ड BE 6 मॉडल जैसा ही नजर आता है जो रात के समय कार को सड़क पर काफी बोल्ड लुक देता है. इसके अलावा टीजर में गाड़ी को एक नए और काफी अट्रैक्टिव टैंगो रेड कलर में दिखाया गया है. हालांकि, कार प्रेमियों को इसमें पहले की तरह ही कई बेहतरीन कलर ऑप्शंस चुनने की पूरी छूट भी मिलेगी.


Mahindra BE 6 Formula E होगी और भी धांसू, जानें क्या बदलेगा?

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मिलेगा स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन

बता दें कि, यह एक फॉर्मूला E एडिशन है इसलिए महिंद्रा ने इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को पूरी तरह बरकरार रखा है. गाड़ी के बाहर की तरफ आपको रेसिंग-इंस्पायर्ड स्पेशल बॉडी डेकल्स, फ्रंट फेंडर पर लगा खास Formula E का बैज और बड़े साइज के ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे.

वहीं, इसके बंपर का डिजाइन भी काफी एयरोडायनामिक रखा गया है ताकि तेज रफ्तार में हवा का दबाव गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई असर न डाल सके. यह स्पोर्टी ट्रीटमेंट कार को एक असली रेस ट्रैक वाली कार का अहसास कराता है जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो सकता है.


Mahindra BE 6 Formula E होगी और भी धांसू, जानें क्या बदलेगा?

केबिन में मिलेगा प्रीमियम फील

बात करें अगर कार के इंटीरियर की तो नई BE 6 Formula E का केबिन इसके रेगुलर वेरिएंट से काफी अलग और खास होने वाला है. इसमें आपको स्पोर्टी लेदरेट और स्वेड इंसर्ट्स वाली प्रीमियम सीटें मिलेंगी. केबिन के अंदर कई जगहों पर ऑरेंज रंग के एक्सेंट्स दिए गए हैं. 

जो इसके इंटीरियर को बेहद स्पोर्टी टच देते हैं. फीचर्स के मामले में भी यह गाड़ी काफी एडवांस रहेगी. इसमें डुअल 12.3-इंच की टचस्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और ADAS जैसी कई हाई-टेक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी.

रेंज में नहीं होगा कोई बदलाव

बता दें कि, कार के मेकैनिकल हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही 59kWh और 79kWh के दो बड़े बैटरी पैक के विकल्प मिलते रहेंगे. बड़ी 79kWh बैटरी के साथ यह कार सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज देने में पूरी तरह सक्षम है. कंपनी 15 अगस्त को ही इसके साथ एक और Sporteq एडिशन भी लॉन्च करने वाली है. जिसमें आपको ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट का भी विकल्प मिल सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Aug 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
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