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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 का डर सता रहा? कार में कराएं ये 3 अपग्रेड

E20 का डर सता रहा? कार में कराएं ये 3 अपग्रेड

क्या E20 पेट्रोल से आपकी कार का इंजन खराब होने का डर है? जानिए ये 3 आसान और असरदार अपग्रेड्स जो आपकी गाड़ी को फ्यूल लीकेज और जंग से पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 05:32 PM (IST)
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E20 Petrol Car Upgrades: भारत में इन दिनों एथेनॉल की को लेकर बवाल मचा हुआ है. क्योंकि, कई लोगों का मानना है कि, एथेनॉल से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और माइलेज पर भी इसका असर पड़ रहा है. बता दें कि, जिन लोगों के पास पुरानी पेट्रोल कारें हैं या जो BS4 मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा है कि क्या E20 पेट्रोल उनके इंजन को अंदर से धीरे-धीरे खोखला कर देगा.

बता दें कि, एथेनॉल में नमी सोखने की कुदरती खूबी होती है और यह सामान्य पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा कोरोसिव होता है. यही वजह है कि फ्यूल टैंक, रबड़ की पाइपलाइन और फ्यूल इंजेक्टर जैसे हिस्सों के खराब होने की खबरें लोगों को परेशान कर रही हैं. अगर आप भी दिन-रात अपनी गाड़ी की सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं. तो अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ छोटे, समझदारी भरे और बेहद असरदार मैकेनिकल अपग्रेड्स करवाकर आप अपनी कार को E20 पेट्रोल के हर संभावित खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

फ्यूल लाइन्स को बदलवाएं

बता दें कि, E20 पेट्रोल का सबसे पहला और सीधा हमला गाड़ी की रबड़ पाइपलाइनों और सील्स पर होता है. पुरानी गाड़ियों में जो सामान्य रबड़ की फ्यूल लाइन्स लगी होती हैं. एथेनॉल उनके साथ रिएक्ट करके उन्हें सुखा देता है और धीरे-धीरे उनमें दरारें पड़ने लगती हैं. इससे फ्यूल लीक होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है.

इस परेशानी से बचने के लिए अपनी कार में फ्लोरोइलास्टोमर या टेफ्लॉन कोटेड फ्यूल होज पाइप लगवाएं. यह नया अपग्रेड एथेनॉल के केमिकल असर को पूरी तरह झेल लेता है और कभी गलता नहीं है. इसे बदलवाने से आपकी कार में फ्यूल लीकेज और आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.


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हाई परफॉर्मेंस फ्यूल फिल्टर और टैंक प्रोटेक्शन

आपको बता दें कि, एथेनॉल पेट्रोल की एक बड़ी खासियत यह है कि यह वातावरण से नमी को बहुत तेजी से खींचता है. जब पेट्रोल टैंक के अंदर पानी और एथेनॉल का मिश्रण जमने लगता है तो टैंक में नीचे जंग लगने की शुरुआत हो जाती है. यही जंग और कचरा फ्यूल पंप के जरिए इंजेक्टर तक पहुंच जाता है.

तो इससे बचने के लिए अपनी गाड़ी में एक अच्छी क्वालिटी का वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर लगवाएं. यह फिल्टर पानी और बारीक कचरे को इंजन तक पहुंचने से पहले ही रोक लेता है. साथ ही साल में कम से कम एक बार फ्यूल टैंक की पूरी सफाई जरूर कराएं ताकि टैंक जंग से पूरी तरह बचा रहे.

फ्यूल एडिटिव्स का करें इस्तेमाल

वहीं, अगर आप अपनी कार के इंटरनल कंपोनेंट्स को बिना खोले सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एथेनॉल कम्पैटिबल फ्यूल ऐडिटिव्स एक बेहतरीन समाधान हैं. जब भी आप पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराते हैं तो उसमें तय मात्रा में एंटी-कोरोसिव एडिटिव डाल दें. यह केमिकल पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल के एसिडिक असर को पूरी तरह बेअसर कर देता है. 

यह इंजेक्टर, स्पार्क प्लग और कंबस्शन चैंबर के ऊपर एक पतली सुरक्षा परत बना देता है. इससे जंग लगने की गुंजाइश खत्म हो जाती है और कार का पिकअप व माइलेज भी पहले जैसा बरकरार रहता है. यह एक बेहद सस्ता और आसान अपग्रेड है जो हर कार ओनर आसानी से कर सकता है.


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स्पार्क प्लग और ईसीयू ट्यूनिंग कराएं

जबकि E20 पेट्रोल हवा के साथ मिलकर जलने में सामान्य पेट्रोल से थोड़ा अलग व्यवहार करता है. इसकी वजह से कई बार गाड़ी में मिसफायरिंग, झटका लेने या माइलेज कम होने जैसी दिक्कतें आने लगती हैं. इस समस्या का पक्का इलाज है कार में इरिडियम स्पार्क प्लग्स का इस्तेमाल करना. 

इरिडियम प्लग्स ज्यादा मजबूत स्पार्क पैदा करते हैं जिससे एथेनॉल मिक्स पेट्रोल भी पूरी तरह जल पाता है. इसके अलावा आप किसी विशेषज्ञ सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी कार के ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट की री-ट्यूनिंग करा सकते हैं. ईसीयू ट्यून होने से एयर-फ्यूल का अनुपात सही हो जाता है और आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद स्मूथ चलती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Aug 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
E20 Petrol Impact On Old Cars E20 Petrol Car Upgrades Ethanol Blended Petrol Engine Protection Car Fuel System Upgrades Hindi
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