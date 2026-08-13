सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमले की खबर सामने आने के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई. नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के पास बादल पर एक निहंग द्वारा कृपाण से हमला किए जाने की बात सामने आई है. घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके दाहिने हाथ पर टांके लगाए गए.

बताया जा रहा है कि हमले के वक्त सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ थे. घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरसिमरत कौर बादल को फोन किया और सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया. उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेदों के कारण किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है.

सुखबीर बादल पर हमला

राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने फोन पर सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ में हुए इस हमले की जांच के आदेश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, फडणवीस ने खुद सुखबीर सिंह बादल से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से भी घटना की जानकारी ली और पुलिस को हमले के पीछे की मंशा का पता लगाने के निर्देश दिए.

पुलिस के मुताबिक, घटना करीब पौने दो बजे की है, जब सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला करने की कोशिश की. हमले में बादल के हाथ पर चोट आई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके दाहिने हाथ पर दो-तीन टांके लगाए गए. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घटना की निंदा की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से बात की है और जांच को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं.

शिंदे ने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात कर सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली. अकाली दल ने की गहन जांच की मांग सुखबीर सिंह बादल पर हमले की खबर सामने आने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. पार्टी के वरिष्ठ नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले की गहन जांच की मांग की.

पहले भी हो चुका हमला

उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि हमले के पीछे कौन-सी ताकतें हैं और इसके पीछे की वास्तविक मंशा क्या थी. नांदेड़ पुलिस के मुताबिक, हमला तख्त श्री हजूर साहिब के पास हुआ. घटना के बाद सामने आए वीडियो में सुखबीर सिंह बादल एक इमारत के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके दाहिने हाथ पर कपड़ा बंधा नजर आ रहा है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सुखबीर बादल पर पहले भी हो चुका है हमला सुखबीर सिंह बादल पर यह पहली बार हमला नहीं हुआ है. दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर नरैन सिंह चौड़ा ने सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश की थी. हालांकि, गोली अपने निशाने से चूक गई और सुखबीर बादल बाल-बाल बच गए थे. उस समय बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी घटना को कैमरे में कैद किया था.

दरअसल, सुखबीर सिंह बादल दिसंबर 2024 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के 2007 से 2017 तक के कार्यकाल में हुई कथित गलतियों के लिए स्वर्ण मंदिर के बाहर प्रायश्चित कर रहे थे. इसी दौरान उन पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी. अब नांदेड़ में हुए ताजा हमले ने उनकी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ पुलिस हमले की वजह और हमलावर की मंशा की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष नेताओं ने घटना की निंदा की है. राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह थी और क्या यह महज व्यक्तिगत कृत्य था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी. जांच पूरी होने के बाद ही इसकी तस्वीर साफ होगी.