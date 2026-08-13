देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग

Safest Cars Of India: भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं, इसलिए कार खरीदते समय सेफ्टी अब सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है. यही वजह है कि आजकल लोग माइलेज और लुक्स के साथ-साथ क्रैश टेस्ट रेटिंग को भी काफी अहमियत देते हैं. आइए जानते हैं Bharat NCAP और Global NCAP से 5-स्टार रेटिंग पा चुकी देश की सबसे सुरक्षित कारें कौन सी हैं.

Bharat NCAP क्या है?

भारत NCAP की शुरुआत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2023 में की थी. यह कारों का क्रैश टेस्ट करके उन्हें 0 से 5 स्टार तक रेटिंग देता है. इसमें कार के आगे और साइड से टेस्ट किया जाता है. 5 स्टार पाने के लिए एडल्ट प्रोटेक्शन में कम से कम 27 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 41 अंक मिलने जरूरी हैं.

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Global NCAP का महत्व

Global NCAP एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय क्रैश टेस्टिंग एजेंसी है, जो 2014 से भारत में बिकने वाली कारों की टेस्टिंग कर रही है. भारत NCAP के नियम भी इसके 2022 के मानकों पर आधारित हैं.

टॉप सुरक्षित कारें और उनकी रेटिंग

प्रीमियम और इलेक्ट्रिक सेगमेंट:

फिलहाल देश की सबसे सुरक्षित कारों में टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e शामिल हैं.

इसके अलावा टाटा पंच.ईवी को भी अब तक की सबसे ज्यादा 31.46/32 और 45/49 अंक मिले हैं.

पेट्रोल-डीजल फैमिली कार सेगमेंट

किआ सेल्टोस को 31.70/32 अंक मिले हैं, जो अब तक टेस्ट हुई सबसे सुरक्षित पेट्रोल-डीजल कार है.

टाटा सिएरा को भी एडल्ट प्रोटेक्शन में 31.14 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 44.73 अंक मिले हैं.

बजट सेगमेंट (₹10 लाख से कम)

हुंडई वेन्यू ने करीब ₹8 लाख की कीमत में शानदार 31.15/32 अंक हासिल किए हैं.

टाटा नेक्सॉन को भी एडल्ट प्रोटेक्शन में 29.41 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 43.83 अंक मिले हैं.

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट

महिंद्रा XUV 3XO को 29.36/32 और 43/49 अंक मिले हैं. इसके AX5L और AX7 वेरिएंट में ADAS का लेवल-2 सिस्टम भी दिया गया है.

वहीं टाटा पंच की CNG AMT वैरिएंट भी 2026 में 5-स्टार रेटिंग पाने वाली पहली CNG ऑटोमैटिक कार बनी है.

अन्य खास कारें

रेनो डस्टर और निसान टेक्टन दोनों को 30.49/32 और 45/49 अंक मिले हैं.

टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल-डीजल मॉडल को भी 30.08/32 और 44.54/49 अंक के साथ 5-स्टार रेटिंग मिली है.

महिंद्रा XUV700 को भारत में टेस्ट हुई अब तक की सबसे ज्यादा कुल स्कोर वाली कार माना जाता है. इसे एडल्ट और चाइल्ड टेस्ट में कुल 57.69/66 अंक मिले हैं. यह पहली बड़ी 7-सीटर SUV है जिसे 5-स्टार रेटिंग मिली.

एयरबैग और ADAS क्यों जरूरी हैं?

आज ज्यादातर 5-स्टार रेटिंग वाली कारों में कम से कम छह एयरबैग, ESC, ABS और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं.

इसके अलावा महंगी और मिड-साइज कारों में अब ADAS भी दिया जाने लगा है. इसमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग और टक्कर की चेतावनी जैसे फीचर मिलते हैं. ये फीचर हादसे की संभावना को कम करने में मदद कर सकते हैं.

बजट से प्रीमियम तक कौन सी कार चुनें?

अगर बजट ₹10 लाख के अंदर है तो हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन अच्छे विकल्प हैं.

वहीं बड़ी फैमिली SUV के लिए महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी अच्छी पसंद हैं. इलेक्ट्रिक कार पसंद करने वालों के लिए टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e इस समय देश की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में शामिल हैं.

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