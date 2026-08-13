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हिंदी न्यूज़ऑटोLuxury Car Sales: 54 पर्सेंट क्यों बढ़ी सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की डिमांड, इसका यूरो से क्या कनेक्शन?

Luxury Car Sales: 54 पर्सेंट क्यों बढ़ी सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की डिमांड, इसका यूरो से क्या कनेक्शन?

Luxury Car Sales : यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी का असर लग्जरी कारों की कीमतों पर भी पड़ा है. कंपनियों ने बढ़ती लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बीच कई बार अपनी कारों के दाम बढ़ाए हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Aug 2026 03:58 PM (IST)
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Luxury Car Sales : नई लग्जरी कार खरीदने का सपना अब पहले से ज्यादा महंगा होता जा रहा है. यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी का असर लग्जरी कारों की कीमतों पर भी पड़ा है. कंपनियों ने बढ़ती लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बीच कई बार अपनी कारों के दाम बढ़ाए हैं. ऐसे में प्रीमियम कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच सर्टिफाइड सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है. इसका असर कंपनियों के पुराने कार कारोबार पर भी साफ नजर आ रहा है. 

पुरानी कारों की बिक्री 54 पर्सेंट बढ़ी

बीएमडब्ल्यू इंडिया के प्री-ओन्ड यानी प्रमाणित पुरानी कारों की बिक्री में 2026 की पहली छमाही में 54 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के सेकेंड हैंड कार कारोबार में भी दो अंकों की वृद्धि हुई है. ऑडी इंडिया ने 2025 में करीब 4,500 पुरानी लग्जरी कारें बेचीं, यह संख्या उसी साल कंपनी की बेची गई नई ऑडी कारों के लगभग बराबर रही.

रुपये की कमजोरी से महंगी हुईं नई कारें

नई लग्जरी कारों की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी बताई जा रही है. 2025 में यूरो के मुकाबले रुपये की कीमत में 15.44 फीसदी की गिरावट आई थी. इसके बाद 2026 में 11 अगस्त तक रुपया यूरो के मुकाबले करीब 4 फीसदी और कमजोर हुआ. इस तरह करीब 20 महीनों में यूरो के मुकाबले रुपये की कीमत लगभग 19 फीसदी घट चुकी है.  लग्जरी कार कंपनियों का कहना है कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव के अलावा आयातित पुर्जों, माल ढुलाई और दूसरी लागत बढ़ने का असर भी कीमतों पर पड़ा है. कंपनियां इन बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ खुद नहीं उठा पा रही हैं और इसका कुछ हिस्सा कारों की कीमतों में शामिल किया जा रहा है. 

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Mercedes, BMW और Audi ने कई बार बढ़ाए दाम

बढ़ती लागत के बीच जर्मनी की तीन प्रमुख लग्जरी कार कंपनियों ने 2025 से कई बार कीमतों में बढ़ोतरी की. मर्सिडीज-बेंज ने जनवरी 2025 में 3 फीसदी तक और फिर जून व सितंबर में दो चरणों में 3 फीसदी तक कीमतें बढ़ाईं. बीएमडब्ल्यू ने जनवरी, अप्रैल और सितंबर में तीन बार 3 फीसदी तक दाम बढ़ाए. वहीं ऑडी ने जनवरी में 3 फीसदी और मई में 2 फीसदी तक कीमत बढ़ाई. 2026 में भी कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा. मर्सिडीज-बेंज ने जनवरी और अप्रैल में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी की. बीएमडब्ल्यू ने जनवरी में 2 से 3 फीसदी और अप्रैल व जुलाई में 2 फीसदी तक दाम बढ़ाए. ऑडी ने अप्रैल में अपनी कारों की कीमत 2 फीसदी तक बढ़ाई. 

पुरानी लग्जरी कारें बनीं अच्छा ऑप्शन 

नई कारों की बढ़ती कीमतों के कारण सर्टिफाइड पुरानी लग्जरी कारें उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन बन रही हैं, जो कम कीमत में प्रीमियम ब्रांड खरीदना चाहते हैं. डीलरों के अनुसार, पिछले साल एंट्री-लेवल लग्जरी कारों की कीमत करीब 3 लाख रुपये बढ़ी, जबकि कुछ प्रीमियम मॉडल 35 से 40 लाख रुपये तक महंगे हुए. ऑडी इंडिया में सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कारों की बिक्री 2020 में करीब 500-600 वाहनों से बढ़कर 2025 में लगभग 4,500 हो गई. बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने अपने ऑडी अप्रूव्ड प्लस नेटवर्क को 7 शोरूम से बढ़ाकर 27 शोरूम कर दिया है. 

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Published at : 13 Aug 2026 03:58 PM (IST)
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Luxury Car Auto Tips Currency Effect Second Hand Car Sales Increase
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