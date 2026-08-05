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हिंदी न्यूज़ऑटोSuspension vs Spring: सस्पेंशन और कमानी में क्या होता है अंतर, कौन ज्यादा मजबूत?

Suspension vs Spring: सस्पेंशन और कमानी में क्या होता है अंतर, कौन ज्यादा मजबूत?

Suspension vs Spring : सस्पेंशन सिस्टम कार को सड़क पर बैलेंस रखता है, हैंडलिंग बेहतर बनाता है और सफर को आरामदायक बनाता है. अक्सर लोग सस्पेंशन और कमानी (स्प्रिंग) को एक ही चीज समझ लेते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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Suspension vs Spring : जब कोई कार खराब सड़क, गड्ढों या स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, तब भी अगर अंदर बैठे लोगों को ज्यादा झटके महसूस नहीं होते तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कार के सस्पेंशन सिस्टम को जाता है. यही सिस्टम कार को सड़क पर बैलेंस रखता है, हैंडलिंग बेहतर बनाता है और सफर को आरामदायक बनाता है, लेकिन अक्सर लोग सस्पेंशन और कमानी (स्प्रिंग) को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों का काम अलग-अलग होता है. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि सस्पेंशन और कमानी में क्या अंतर है और कौन ज्यादा मजबूत होता है. 

क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम?

सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग (कमानी), शॉक एब्जॉर्बर और कई लिंक या कंट्रोल आर्म्स से मिलकर बना एक पूरा सिस्टम होता है. यह कार के पहियों को बॉडी से जोड़ता है और सड़क के झटकों को कम करने के साथ-साथ कार की हैंडलिंग और ब्रेकिंग को भी बेहतर बनाता है. अलग-अलग जरूरत और बजट के हिसाब से कंपनियां अलग तरह के सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं. 

कमानी (स्प्रिंग) क्या होता है?

कमानी (स्प्रिंग) कार के सस्पेंशन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा होती है, जिसका काम गाड़ी का वजन संभालना और सड़क के गड्ढों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आने वाले शुरुआती झटकों को सोखना होता है. जब कार किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, तो स्प्रिंग दबती और फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में लौटती है, जिससे झटके सीधे कार के अंदर बैठे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं. यही वजह है कि स्प्रिंग कार को बैलेंस रखने, सही ऊंचाई बनाए रखने और सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने में जरूरी भूमिका निभाती है. 

यह भी पढ़ें - V2V Communication System: क्या पुरानी गाड़ियों में भी लगवा सकते हैं वी2वी सिस्टम, कितना आएगा खर्च?

सस्पेंशन और कमानी में क्या होता है अंतर?

सस्पेंशन और कमानी (स्प्रिंग) एक जैसी चीज नहीं हैं. कमानी, सस्पेंशन सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा होती है, जबकि सस्पेंशन एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें स्प्रिंग (कमानी), शॉक एब्जॉर्बर और कई अन्य पार्ट्स शामिल होते हैं. कमानी का काम गाड़ी का वजन संभालना और सड़क से आने वाले शुरुआती झटकों को सोखना होता है, जबकि सस्पेंशन सिस्टम इन झटकों को कंट्रोल करके कार को बैलेंस रखता है, बेहतर हैंडलिंग देता है और सफर को आरामदायक बनाता है. कमानी सस्पेंशन सिस्टम का एक पार्ट है, जबकि सस्पेंशन पूरी व्यवस्था है जो कार को स्मूद और सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करती है. 

कौन है ज्यादा मजबूत?

अगर मजबूती की बात करें तो सीधे तौर पर सस्पेंशन और कमानी की तुलना नहीं की जा सकती है. कमानी (स्प्रिंग) सस्पेंशन सिस्टम का ही एक हिस्सा होती है, हालांकि अगर अलग-अलग प्रकार की स्प्रिंग यानी कमानी में लीफ स्प्रिंग (कमानी) भारी वजन उठाने में ज्यादा मजबूत मानी जाती है. लीफ स्प्रिंग ट्रकों और कमर्शियल वाहनों में इस्तेमाल होती है. वहीं कॉइल स्प्रिंग आरामदायक सफर, बेहतर हैंडलिंग और स्मूद राइड के लिए ज्यादा परफेक्ट होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर कारों में किया जाता है. ऐसे में भारी वजन के लिए लीफ स्प्रिंग ज्यादा मजबूत है, जबकि आराम और परफॉर्मेंस के लिए कॉइल स्प्रिंग बेहतर ऑप्शन मानी जाती है. 

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Published at : 05 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Suspension Suspension System Car Spring
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