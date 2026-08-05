मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम

गजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम

Traffic Challan: पेंडिंग चालानों में से से एक चालान ई-चालान मशीन से जारी किया गया था, जबकि बाकी सभी चालान ट्रैफिक कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किए गए थे. इन सभी का कुल बकाया जुर्माना करीब 10 लाख रुपये था.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Aug 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान का भुगतान नहीं करते तो अब भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसे स्कूटर को जब्त किया है जिस पर कुल 96 ट्रैफिक चालान लंबित थे. इन सभी चालानों की कीमत करीब 10 लाख रुपये पहुंच गई थी. इस कार्रवाई को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत किया गया.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की टीम राजीव चौक पर रूटीन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक स्कूटर को रोककर चालक से गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए. लेकिन चालक मौके पर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सका. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

कैसे जारी किए गए थे चालान?

  • जांच में पता चला कि उस स्कूटर पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कुल 96 चालान दर्ज थे. इनमें से एक चालान ई-चालान मशीन से जारी किया गया था, जबकि बाकी सभी चालान ट्रैफिक कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किए गए थे. इन सभी का कुल बकाया जुर्माना करीब 10 लाख रुपये था.
  • पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्कूटर चालक के खिलाफ ज्यादातर चालान बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, वैलिड इंश्योरेंस नहीं होने, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होने और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण जारी किए गए थे. लगातार नियम तोड़ने और चालान का भुगतान नहीं करने की वजह से यह राशि लाखों रुपये तक पहुंच गई.

गजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम

स्कूटर को तुरंत जब्त किया गया

  • इतनी बड़ी संख्या में चालान मिलने के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटर को तुरंत जब्त कर लिया. इसके बाद गाड़ी को निर्धारित इंपाउंड यार्ड में भेज दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी जरूरी कानूनी प्रोसेस पूरी नहीं होगी और नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी. 
  • गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए लोगों से अपील की है कि वे हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी और PUC समय-समय पर अपडेट रखें और अगर कोई चालान लंबित है तो उसका भुगतान समय पर कर दें. पुलिस का कहना है कि लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
  • गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिन्होंने लंबे समय से अपने ट्रैफिक चालानों का भुगतान नहीं किया है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही गाड़ी चालकों से अपील की जा रही है कि वे अपने सभी पेंडिंग चालानों का समय पर भुगतान करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.


गजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम

पुलिस का क्या है कहना?

  • पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्कूटर पर दर्ज चालानों में से एक चालान ई-चालान मशीन से जारी किया गया था, जबकि बाकी सभी चालान सीसीटीवी और कैमरा आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए बनाए गए थे. इन सभी चालानों की कुल राशि करीब 10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. इतनी बड़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन और जुर्माना बकाया होने के चलते पुलिस ने तुरंत गाड़ी को जब्त कर निर्धारित इंपाउंड यार्ड में भेज दिया.
  • पुलिस ने लोगों से यह भी कहा है कि सड़क पर निकलने से पहले हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वैध इंश्योरेंस और PUC सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें. इसके साथ ही हेलमेट पहनना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और दूसरे नियमों का पालन करना न सिर्फ चालान से बचाता है, बल्कि सड़क पर आपकी और दूसरों की सेफ्टी भी सुनिश्चित करता है. लगातार नियम तोड़ने और चालान की अनदेखी करने पर गाड़ी जब्त होने जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 05 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Gurugram Traffic Police Traffic Challan Scooter Traffic Challan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
गजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम
गजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम
ऑटो
Suspension vs Spring: सस्पेंशन और कमानी में क्या होता है अंतर, कौन ज्यादा मजबूत?
सस्पेंशन और कमानी में क्या होता है अंतर, कौन ज्यादा मजबूत?
ऑटो
कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स
कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स
ऑटो
अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू
अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
बिहार
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
क्रिकेट
डेब्यू मैच में फिफ्टी, फिर दोबारा नहीं मिला मौका; जानें इस भारतीय क्रिकेटर की कहानी
डेब्यू मैच में फिफ्टी, फिर दोबारा नहीं मिला मौका; जानें इस भारतीय क्रिकेटर की कहानी
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया
'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget