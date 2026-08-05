कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी नई कार को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने Mahindra Thar Roxx Star Edition खरीदी है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. Mahindra ने इस स्पेशल एडिशन को हाल ही में लॉन्च किया था और यह कंपनी की लोकप्रिय Thar Roxx का एक लिमिटेड एडिशन है.

कंपनी का कहना है कि यह एडिशन उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के साथ प्रीमियम डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं. Mahindra Thar Roxx Star Edition कंपनी की 5-डोर Thar Roxx पर बेस्ड एक खास एडिशन है. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. एक्सटीरियर में नए डिजाइन एलिमेंट, एक्सक्लूसिव बैजिंग और कुछ प्रीमियम फिनिश देखने को मिलते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर

इंटीरियर में भी स्पेशल थीम, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और नए डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो इसे Thar Roxx से अलग बनाते हैं. कंपनी ने इस एडिशन को खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो अपनी SUV में अलग पहचान और प्रीमियम फील चाहते हैं.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

Mahindra Thar Roxx Star Edition की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 19.29 लाख रुपये है. हालांकि, चुने गए वेरिएंट, इंजन और ड्राइव सिस्टम के आधार पर इसकी कीमत बढ़ सकती है. यह स्पेशल एडिशन सीमित संख्या में उपलब्ध कराया गया है, इसलिए इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है.

Thar Roxx Star Edition का डिजाइन इसे सबसे अलग बनाता है. इसमें फ्रंट ग्रिल और बॉडी पर एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. साथ ही Star Edition की खास बैजिंग भी मिलती है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स, डुअल-टोन फिनिश और कुछ एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन भी इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं.

इंटीरियर की बात करें तो इसमें प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री, नए डैशबोर्ड फिनिश, एम्बिएंट लाइटिंग और बेहतर क्वालिटी वाले मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. इससे केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा लग्जरी महसूस होता है.





इस गाड़ी की खासियत

Mahindra ने इस स्पेशल एडिशन में लगभग सभी मॉडर्न फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इन फीचर्स की वजह से यह SUV सिर्फ ऑफ-रोडिंग ही नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल और लंबी यात्राओं के लिए भी काफी आरामदायक बन जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Thar Roxx Star Edition में वही इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो स्टैंडर्ड Thar Roxx में दिए जाते हैं. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मौजूद हैं. कुछ वेरिएंट में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, जिससे यह SUV खराब रास्तों, पहाड़ों, कीचड़ और रेतीले इलाकों में भी शानदार प्रदर्शन करती है.

Mahindra Thar Roxx Star Edition को मजबूत बॉडी, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और एडवांस 4x4 सिस्टम के साथ तैयार किया गया है. इसमें ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए जरूरी कई फीचर्स दिए गए हैं, जो कठिन रास्तों पर भी बेहतर कंट्रोल और स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं. यही वजह है कि Thar हमेशा से ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों की पहली पसंद रही है.





सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और कई एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स ड्राइविंग को ज्यादा सेफ और आसान बनाते हैं.

ये SUV क्यों बनी चर्चा का विषय?

मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी लग्जरी कारों और शानदार लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब उनके गैराज में Mahindra Thar Roxx Star Edition शामिल होने के बाद इस SUV की पॉपुलेरिटी और बढ़ गई है.

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