मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स

कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स

Malaika Arora Thar Roxx: यह कंपनी की 5-डोर Thar Roxx पर बेस्ड एक खास एडिशन है. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Aug 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी नई कार को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने Mahindra Thar Roxx Star Edition खरीदी है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. Mahindra ने इस स्पेशल एडिशन को हाल ही में लॉन्च किया था और यह कंपनी की लोकप्रिय Thar Roxx का एक लिमिटेड एडिशन है.

कंपनी का कहना है कि यह एडिशन उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के साथ प्रीमियम डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं. Mahindra Thar Roxx Star Edition कंपनी की 5-डोर Thar Roxx पर बेस्ड एक खास एडिशन है. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. एक्सटीरियर में नए डिजाइन एलिमेंट, एक्सक्लूसिव बैजिंग और कुछ प्रीमियम फिनिश देखने को मिलते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर 

  • इंटीरियर में भी स्पेशल थीम, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और नए डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो इसे Thar Roxx से अलग बनाते हैं. कंपनी ने इस एडिशन को खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो अपनी SUV में अलग पहचान और प्रीमियम फील चाहते हैं.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

  • Mahindra Thar Roxx Star Edition की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 19.29 लाख रुपये है. हालांकि, चुने गए वेरिएंट, इंजन और ड्राइव सिस्टम के आधार पर इसकी कीमत बढ़ सकती है. यह स्पेशल एडिशन सीमित संख्या में उपलब्ध कराया गया है, इसलिए इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है.
  • Thar Roxx Star Edition का डिजाइन इसे सबसे अलग बनाता है. इसमें फ्रंट ग्रिल और बॉडी पर एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. साथ ही Star Edition की खास बैजिंग भी मिलती है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स, डुअल-टोन फिनिश और कुछ एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन भी इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं.
  • इंटीरियर की बात करें तो इसमें प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री, नए डैशबोर्ड फिनिश, एम्बिएंट लाइटिंग और बेहतर क्वालिटी वाले मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. इससे केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा लग्जरी महसूस होता है.


कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स

इस गाड़ी की खासियत

  • Mahindra ने इस स्पेशल एडिशन में लगभग सभी मॉडर्न फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
  • इन फीचर्स की वजह से यह SUV सिर्फ ऑफ-रोडिंग ही नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल और लंबी यात्राओं के लिए भी काफी आरामदायक बन जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Thar Roxx Star Edition में वही इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो स्टैंडर्ड Thar Roxx में दिए जाते हैं. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मौजूद हैं. कुछ वेरिएंट में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, जिससे यह SUV खराब रास्तों, पहाड़ों, कीचड़ और रेतीले इलाकों में भी शानदार प्रदर्शन करती है.
  • Mahindra Thar Roxx Star Edition को मजबूत बॉडी, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और एडवांस 4x4 सिस्टम के साथ तैयार किया गया है. इसमें ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए जरूरी कई फीचर्स दिए गए हैं, जो कठिन रास्तों पर भी बेहतर कंट्रोल और स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं. यही वजह है कि Thar हमेशा से ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों की पहली पसंद रही है.


कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स

  • सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और कई एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स ड्राइविंग को ज्यादा सेफ और आसान बनाते हैं.

ये SUV क्यों बनी चर्चा का विषय?

  • मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी लग्जरी कारों और शानदार लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब उनके गैराज में Mahindra Thar Roxx Star Edition शामिल होने के बाद इस SUV की पॉपुलेरिटी और बढ़ गई है. 

यह भी पढ़ें:-

50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 05 Aug 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Mahindra Thar Thar Roxx MALAIKA ARORA Thar Roxx Special Edition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स
कितनी दमदार है Malaika Arora की नई कार? जानिए कीमत और फीचर्स
ऑटो
अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू
अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू
ऑटो
50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?
50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?
ऑटो
नई गाड़ियों के इंश्योरेंस नियम बदलेंगे, जानें क्या होगा असर?
नई गाड़ियों के इंश्योरेंस नियम बदलेंगे, जानें क्या होगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
बिहार
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
क्रिकेट
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बॉलीवुड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: इस वर्ग के करीब रहना चाहती है हर पार्टी, आबादी कम फिर भी सबकी नजर, ये हैं सियासी समीकरण?
यूपी: इस वर्ग के करीब रहना चाहती है हर पार्टी, आबादी कम फिर भी सबकी नजर, ये हैं सियासी समीकरण?
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget