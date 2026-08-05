540 डिग्री कैमरा, सनरूफ और... देखें किन धमाकेदार फीचर्स से लैस नई Scorpio N?

Mahindra Scorpio N Facelift: हमारे देश में महिंदा की स्कॉर्पियो की बादशाहत बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है. जबकि अब स्कॉर्पियो पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और प्रीमियम में आने लगी है. लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने इस दमदार एसयूवी को और अपग्रेड कर दिया है. जिसके चलते आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कौन से और बदलाव देखने को मिलेंगे.

बता दें कि, कंपनी ने इस बार कार के लुक और इसके दमदार कैरेक्टर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है. बल्कि इसका पूरा फोकस केबिन के अंदर मिलने वाले फीचर्स और आधुनिक तकनीक को बेहतर बनाने पर रखा है. कंपनी का यह नया कदम इस एसयूवी को अपनी कैटेगरी में और भी ज्यादा मजबूत बनाता है. बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने और प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है. चलिए जानतें हैं कौन से बदलाव हुए हैं.

केबिन में मिलेगा बड़ा टचस्क्रीन

आपको बता दें कि, नई स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर में कदम रखते ही आपको सबसे बड़ा बदलाव इसके डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा. अब इसमें पहले से काफी बड़ा 12.3 इंच का एचडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. जो केबिन को एकदम मॉडर्न लुक देता है. इसके साथ ही ड्राइवर के लिए 26.03 सेमी यानी 10.25 इंच का नया एचडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा गया है.

वहीं, डिजिटल क्लस्टर में फुल स्क्रीन नेविगेशन की सुविधा मिलती है और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से तीन डिस्प्ले लेआउट- नॉर्मल, इंफॉर्मेशन और मिनिमल में से चुन सकते हैं. फ्रंट रो के लिए अब 65W का यूएसबी टाइप-सी फास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.





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मिलेगा 540 डिग्री कैमरा

बता दें कि, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट एसयूवी में सुरक्षा और सुविधा का खास ध्यान रखते हुए 540-डिग्री कैमरा दिया गया है. जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ आता है. यह फीचर तंग जगहों में गाड़ी को पार्क करने या ऑफ-रोडिंग के दौरान आसपास का पूरा व्यू देने में काफी मददगार साबित होता है.

इसके अलावा कार में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. ऑफ-रोडिंग और ड्राइविंग के शौकीनों के लिए इसमें एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स फीचर भी जोड़ा गया है. जो स्क्रीन पर इंजन परफॉर्मेंस, रोल एंड पिच, कंपास, अल्टीमीटर और जी-फोर्स जैसी जरूरी जानकारियां दिखाता है.





लग्जरी फीचर्स की है भरमार

वहीं, स्कॉर्पियो एन में केबिन के कम्फर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इसमें सबसे चर्चित फीचर पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके अलावा म्यूजिक लवर्स के लिए 12-स्पीकर वाला सोनी साउंड सिस्टम दिया गया है जो शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है.

लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ 6-वे पावर एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम की सुविधा मिलती है. हालांकि बाहरी डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं हैं लेकिन इसे और आकर्षक बनाने के लिए नए 18-इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

क्या रखी गई है कीमत?

बता दें कि, नई स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होकर 25.49 लाख रुपये तक जाती है. यह कार Z2, Z4, Z6, Z8, Z8S, Z8T और टॉप ट्रिम Z8L जैसे वैरिएंट्स में उपलब्ध है. ADAS का विकल्प 6 और 7-सीटर दोनों लेआउट में दिया गया है.

बात करें अगर इंजन की तो इसमें पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन का विकल्प मिलता है जो पहले वाले मॉडल में आता था. कुल मिलाकर देखा जाए तो इन नए फीचर अपडेट के बाद नई स्कॉर्पियो एन अपनी ही रेंज की XUV 7XO जैसी गाड़ियों के साथ गैप को खत्म करती दिख रही है.

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