झारखंड छात्र आंदोलन: JDU का बड़ा बयान, 'पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या'

दिल्ली के जंतर-मंतर का छात्र आंदोलन एक तरफ समाप्त हुआ तो दूसरी ओर झारखंड के रांची में अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है. झारखंड लोक सेवा आयोग (JPPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक (Paper Leak) और धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है.

बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री दामोदर रावत ने झारखंड में हो रहे छात्र आंदेलन पर बुधवार (05 अगस्त, 2026) को कहा, "देखिए पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है और सरकार इसको देख रही है. इस पर नया कानून भी आया है, उस कानून के तहत जो पेपर लीक वाला गिरोह है, उस पर कार्रवाई की जाएगी."

पटना, बिहार: मंत्री दामोदर रावत ने झारखंड में हो रहे छात्र आंदेलन पर कहा, "देखिए पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है और सरकार इसको देख रही है। इस पर नया कानून भी आया है, उस कानून के तहत जो पेपर लीक वाला गिरोह है, उस पर कार्रवाही की जाएगी।" pic.twitter.com/mYGzWCUzuW — IANS Hindi (@IANSKhabar) August 5, 2026

बांकीपुर के रिजल्ट पर क्या बोले रावत?

दूसरी ओर मंत्री दामोदर रावत ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अब लोग अपना-अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन मैं तो बांकीपुर की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसको स्वीकार करते हुए जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देना चाहता हूं."

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सारी लाल ने भी उठाई आवाज

झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुरी के एक्टर-सिंगर खेसारी लाल यादव ने भी आवाज उठाई है. उन्होंने कहा, "हमारे झारखंड की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहा, बल्कि टूटते हुए सपनों की चीख सुनाई दे रही है. जिन बच्चों का हक था, उन्हें इंतजार और निराशा मिली. जब मेहनत हार जाए और अन्याय जीत जाए, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज हारता है. अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि न्याय और इंसानियत का है.

छात्रों की भूख हड़ताल शुरू

बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू होने वाला है. इससे पहले यहां दो महिलाओं सहित पांच लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. ये पांचों प्रदर्शनकारी जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले मंगलवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसके साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. इसी स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो का धरना बुधवार को चौथे दिन भी जारी रहा. पिछले 10 दिनों से दोनों समूह 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा रद्द करने तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में सुधार की मांग कर रहे हैं.

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