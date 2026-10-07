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पैसा कम, Style ज्यादा, युवाओं के लिए 5 Budget Bikes
कम बजट में Stylish और Youth-focused बाइक खरीदना चाहते हैं? ये 5 Bikes Look, Features और Performance का अच्छा Balance देती हैं
अगर आप पहली बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन बाइक का Look और Road Presence भी कम नहीं होना चाहिए, तो भारतीय बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. खासकर 125cc से 160cc सेगमेंट में ऐसी बाइक्स मिलती हैं जो रोजाना की जरूरत के साथ Sporty Design और अच्छे Features का कॉम्बिनेशन देती हैं. इन बाइक्स की कीमत करीब 1 लाख रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये के आसपास तक जाती है. हालांकि, यहां दी गई कीमतें Ex-showroom हैं और शहर, Variant तथा टैक्स के हिसाब से On-road कीमत अलग हो सकती है. आइए देखते हैं युवाओं के लिए कौन सी 5 Budget Bikes बेहतर विकल्प हो सकती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 06:05 PM (IST)
Tags :Bikes
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