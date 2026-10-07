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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोपैसा कम, Style ज्यादा, युवाओं के लिए 5 Budget Bikes

पैसा कम, Style ज्यादा, युवाओं के लिए 5 Budget Bikes

कम बजट में Stylish और Youth-focused बाइक खरीदना चाहते हैं? ये 5 Bikes Look, Features और Performance का अच्छा Balance देती हैं

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 07 Oct 2026 06:05 PM (IST)
कम बजट में Stylish और Youth-focused बाइक खरीदना चाहते हैं? ये 5 Bikes Look, Features और Performance का अच्छा Balance देती हैं

अगर आप पहली बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन बाइक का Look और Road Presence भी कम नहीं होना चाहिए, तो भारतीय बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. खासकर 125cc से 160cc सेगमेंट में ऐसी बाइक्स मिलती हैं जो रोजाना की जरूरत के साथ Sporty Design और अच्छे Features का कॉम्बिनेशन देती हैं. इन बाइक्स की कीमत करीब 1 लाख रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये के आसपास तक जाती है. हालांकि, यहां दी गई कीमतें Ex-showroom हैं और शहर, Variant तथा टैक्स के हिसाब से On-road कीमत अलग हो सकती है. आइए देखते हैं युवाओं के लिए कौन सी 5 Budget Bikes बेहतर विकल्प हो सकती हैं.

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अगर आपको ज्यादा Aggressive Design वाली 125cc बाइक पसंद है, तो Pulsar NS125 एक विकल्प है. इसका Muscular Tank, Sharp Headlamp और NS-Series का Streetfighter Look इसे युवाओं के लिए आकर्षक बनाता है. बाइक में 124.45cc इंजन मिलता है, जो 12 PS Power देता है. इसमें अब Single-Channel ABS, LED Headlamp, Digital Console, Bluetooth Connectivity और USB Charger जैसे Features मिलते हैं. इसकी कीमत करीब ₹1.07 लाख Ex-showroom से शुरू होती है.
अगर आपको ज्यादा Aggressive Design वाली 125cc बाइक पसंद है, तो Pulsar NS125 एक विकल्प है. इसका Muscular Tank, Sharp Headlamp और NS-Series का Streetfighter Look इसे युवाओं के लिए आकर्षक बनाता है. बाइक में 124.45cc इंजन मिलता है, जो 12 PS Power देता है. इसमें अब Single-Channel ABS, LED Headlamp, Digital Console, Bluetooth Connectivity और USB Charger जैसे Features मिलते हैं. इसकी कीमत करीब ₹1.07 लाख Ex-showroom से शुरू होती है.
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अगर Budget थोड़ा बढ़ाकर Performance और Sporty Riding पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो Apache RTR 160 4V को देखा जा सकता है. यह 160cc सेगमेंट की ज्यादा Performance-focused Bikes में शामिल है. इसमें Ride Modes, LED Lighting, Digital/TFT Console जैसे Features Variant के अनुसार मिलते हैं. कंपनी की उपलब्ध कीमत जानकारी के मुताबिक इसके अलग-अलग Variants की कीमत करीब ₹1.28 लाख से ₹1.48 लाख Ex-showroom Delhi के बीच रही है. इसलिए यह उन युवाओं के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो 125cc बाइक से थोड़ा ज्यादा Performance चाहते हैं.
अगर Budget थोड़ा बढ़ाकर Performance और Sporty Riding पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो Apache RTR 160 4V को देखा जा सकता है. यह 160cc सेगमेंट की ज्यादा Performance-focused Bikes में शामिल है. इसमें Ride Modes, LED Lighting, Digital/TFT Console जैसे Features Variant के अनुसार मिलते हैं. कंपनी की उपलब्ध कीमत जानकारी के मुताबिक इसके अलग-अलग Variants की कीमत करीब ₹1.28 लाख से ₹1.48 लाख Ex-showroom Delhi के बीच रही है. इसलिए यह उन युवाओं के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो 125cc बाइक से थोड़ा ज्यादा Performance चाहते हैं.
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Bajaj Pulsar N125 को कंपनी ने खासतौर पर Youth-focused Street Bike के तौर पर पेश किया है. इसका Naked Streetfighter Design, Sculpted Fuel Tank और Sharp Bodywork इसे काफी Sporty Look देते हैं. इसमें 124.58cc इंजन मिलता है, जो 12 PS की Maximum Power देता है. बाइक में LED Headlamp, Digital Console, Bluetooth Connectivity और USB Charging जैसे Features भी मिलते हैं. इसकी मौजूदा शुरुआती Ex-showroom कीमत करीब ₹92,270 है.
Bajaj Pulsar N125 को कंपनी ने खासतौर पर Youth-focused Street Bike के तौर पर पेश किया है. इसका Naked Streetfighter Design, Sculpted Fuel Tank और Sharp Bodywork इसे काफी Sporty Look देते हैं. इसमें 124.58cc इंजन मिलता है, जो 12 PS की Maximum Power देता है. बाइक में LED Headlamp, Digital Console, Bluetooth Connectivity और USB Charging जैसे Features भी मिलते हैं. इसकी मौजूदा शुरुआती Ex-showroom कीमत करीब ₹92,270 है.
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Hero Xtreme 125R अपने Sporty Design की वजह से 125cc सेगमेंट में युवाओं को काफी आकर्षित करती है. इसमें Sharp LED Headlamp, Muscular Fuel Tank और Sporty Graphics मिलते हैं. बाइक में 3 Ride Modes और Dual-Channel ABS वाला Variant भी उपलब्ध है. इसकी शुरुआती Ex-showroom कीमत करीब ₹91,500 है, जबकि Dual-Channel ABS Variant की कीमत करीब ₹1.10 लाख तक जाती है. 125cc इंजन होने के कारण यह बाइक रोजाना City Riding के लिए भी Practical विकल्प बनती है.
Hero Xtreme 125R अपने Sporty Design की वजह से 125cc सेगमेंट में युवाओं को काफी आकर्षित करती है. इसमें Sharp LED Headlamp, Muscular Fuel Tank और Sporty Graphics मिलते हैं. बाइक में 3 Ride Modes और Dual-Channel ABS वाला Variant भी उपलब्ध है. इसकी शुरुआती Ex-showroom कीमत करीब ₹91,500 है, जबकि Dual-Channel ABS Variant की कीमत करीब ₹1.10 लाख तक जाती है. 125cc इंजन होने के कारण यह बाइक रोजाना City Riding के लिए भी Practical विकल्प बनती है.
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TVS Raider भी Youth-focused 125cc Bikes में अपनी अलग पहचान रखती है. इसका Sporty Design, Slim Body और आधुनिक Features इसे कॉलेज जाने वाले या पहली बाइक खरीदने वाले युवाओं के लिए आकर्षक बनाते हैं. Raider में Variant के हिसाब से Digital Display, Bluetooth Connectivity और Ride Modes जैसे Features मिलते हैं. इसका फोकस सिर्फ Look पर नहीं, बल्कि रोजाना की City Riding और Practicality पर भी है. कीमत और Variant के हिसाब से यह 125cc Segment में Xtreme 125R और Pulsar N125 जैसे विकल्पों के साथ मुकाबला करती है.
TVS Raider भी Youth-focused 125cc Bikes में अपनी अलग पहचान रखती है. इसका Sporty Design, Slim Body और आधुनिक Features इसे कॉलेज जाने वाले या पहली बाइक खरीदने वाले युवाओं के लिए आकर्षक बनाते हैं. Raider में Variant के हिसाब से Digital Display, Bluetooth Connectivity और Ride Modes जैसे Features मिलते हैं. इसका फोकस सिर्फ Look पर नहीं, बल्कि रोजाना की City Riding और Practicality पर भी है. कीमत और Variant के हिसाब से यह 125cc Segment में Xtreme 125R और Pulsar N125 जैसे विकल्पों के साथ मुकाबला करती है.
Published at : 07 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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Bikes

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