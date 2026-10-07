पैसा कम, Style ज्यादा, युवाओं के लिए 5 Budget Bikes

अगर Budget थोड़ा बढ़ाकर Performance और Sporty Riding पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो Apache RTR 160 4V को देखा जा सकता है. यह 160cc सेगमेंट की ज्यादा Performance-focused Bikes में शामिल है. इसमें Ride Modes, LED Lighting, Digital/TFT Console जैसे Features Variant के अनुसार मिलते हैं. कंपनी की उपलब्ध कीमत जानकारी के मुताबिक इसके अलग-अलग Variants की कीमत करीब ₹1.28 लाख से ₹1.48 लाख Ex-showroom Delhi के बीच रही है. इसलिए यह उन युवाओं के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो 125cc बाइक से थोड़ा ज्यादा Performance चाहते हैं.