BMW M 1000 RR Launch: लग्जरी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने भारत में अपनी नई अपडेटेड सुपरबाइक BMW M 1000 RR को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस हाई-परफॉर्मेंस बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.90 लाख रुपये तय की है.

यह सुपरबाइक भारत में पूरी तरह से निर्मित इकाई के रूप में आयात होकर बेची जाएगी. ग्राहक देशभर में मौजूद BMW Motorrad डीलरशिप के जरिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं. खास बात यह है कि भारतीय बाजार के लिए उतारे गए मॉडल में एम कॉम्पिटिशन पैकेज स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन और 300 kmph से अधिक टॉप स्पीड

नई BMW M 1000 RR में 999cc का अपडेटेड इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगाया गया है. यह इंजन 14,500 rpm पर 218 hp की अधिकतम पावर जनरेट करता है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 6 hp ज्यादा है. इसके अलावा, यह इंजन 11,100 rpm पर 113 Nm का पीक टॉर्क देता है. कंपनी के मुताबिक, इस सुपरबाइक की टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है. बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इंजन के सिलेंडर-हेड पोर्ट डिजाइन, कंबशन चैंबर के आकार और टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम में भी अहम बदलाव किए गए हैं.

एयरोडायनामिक्स और चेसिस में बड़े बदलाव

रेसिंग ट्रैक पर बेहतर संतुलन और कंट्रोल के लिए बाइक के एयरोडायनामिक्स और फ्रेम को अपडेट किया गया है. इसके फ्रंट फेयरिंग को नया डिजाइन दिया गया है, जिसके साथ कार्बन-फाइबर से बने नए M विंगलेट्स 3.0 लगाए गए हैं. ये विंगलेट्स तेज रफ्तार के दौरान ज्यादा डाउनफोर्स पैदा करते हैं, जिससे सड़क पर बाइक की पकड़ मजबूत रहती है. साथ ही, बाईं ओर नया इंजन माउंट लगाकर फ्रेम को भी पहले से बेहतर बनाया गया है.

एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडर सेफ्टी फीचर्स

राइडर की सुरक्षा और ट्रैक पर सटीक ड्राइविंग के लिए इसमें कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जोड़े गए हैं. बाइक के डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल में अब स्टीयरिंग-एंगल सेंसर तकनीक की मदद से स्लाइड कंट्रोल शामिल किया गया है. इसके अलावा, BMW रेस ABS प्रो में ब्रेक स्लाइड असिस्ट और रेसिंग ट्रैक के लिए खास स्लिक ABS प्रो सेटिंग भी मिलती है. अन्य फीचर्स में राइडिंग मोड्स प्रो, हिल स्टार्ट कंट्रोल प्रो, क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, यूएसबी पोर्ट और कलर टीएफटी डिस्प्ले शामिल हैं.

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M कॉम्पिटिशन पैकेज और वॉरंटी डिटेल्स

स्टैंडर्ड एम कॉम्पिटिशन पैकेज के तहत बाइक में एम कार्बन व्हील्स, कार्बन कंपोनेंट्स और 220 ग्राम हल्का एम फुटरेस्ट सिस्टम मिलता है. इसमें एम एंड्योरेंस चेन और एम जीपीएस लैपट्रिगर का एक्टिवेशन कोड भी दिया गया है. कंपनी इस सुपरबाइक के साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वॉरंटी दे रही है, जिसे चौथे और पांचवें साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ 24 घंटे रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी मिलेगी.

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