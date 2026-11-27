Auto News: जब भी कोई ग्राहक नई कार खरीदने के लिए शोरूम जाता है तो उसे एक ही मॉडल के कई नाम और वेरिएंट देखने को मिलते हैं. जैसे बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट, जिनके नाम LXi, VXi, ZXi या फिर S, SX और EX जैसे कोड में होते हैं. कई बार तो एक ही कार के 15 से 25 तक अलग-अलग वेरिएंट बाजार में मौजूद होते हैं.

ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब कार का इंजन, चेसिस और बॉडी डिजाइन एक ही है, तो कंपनियां इतने सारे वेरिएंट क्यों बनाती हैं. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतें, बजट और कंपनियों की सोची-समझी मार्केटिंग रणनीति काम करती है.

हर बजट के ग्राहक को साधने की रणनीति

भारतीय कार बाजार बेहद कीमत संवेदनशील माना जाता है. यहां हर ग्राहक का बजट और जरूरत अलग होती है. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कंपनियां बेस वेरिएंट इसलिए बनाती हैं ताकि कम बजट वाले ग्राहक भी उस कार को खरीद सकें और कार की शुरुआती कीमत आकर्षक दिखे. विज्ञापन में कम शुरुआती कीमत देखकर ग्राहक शोरूम तक खिंचे चले आते हैं. बेस मॉडल में सिर्फ जरूरी और बुनियादी फीचर्स दिए जाते हैं, जबकि सनरूफ, अलॉय व्हील्स, बड़ा टचस्क्रीन और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स ऊपर के वेरिएंट्स में रखे जाते हैं.

इंजन और गियरबॉक्स के अलग-अलग विकल्प

आजकल ग्राहक सिर्फ फीचर्स ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग के अनुभव के हिसाब से भी कार चुनते हैं. कोई शहर के ट्रैफिक के लिए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहता है, तो कोई बेहतर माइलेज और कंट्रोल के लिए मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद करता है. इसी तरह, एक ही कार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प दिए जाते हैं. जब इंजन, गियरबॉक्स और फीचर्स के अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं तो वेरिएंट्स की संख्या अपने आप बढ़ जाती है. मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म की वजह से कंपनियों के लिए एक ही ढांचे पर अलग-अलग इंजन और फीचर्स फिट करना काफी आसान और किफायती हो गया है.

लैडर स्ट्रैटेजी और मुनाफा बढ़ाने का तरीका

ऑटो इंडस्ट्री में वेरिएंट्स बनाने के पीछे एक खास बिक्री तकनीक काम करती है, जिसे लैडर स्ट्रैटेजी कहा जाता है. जब कोई ग्राहक किसी मिड वेरिएंट को पसंद करता है, तो सेल्स टीम उसे बताती है कि मात्र 40 से 60 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पर उसे अगला वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें कई प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं. इस तरह कंपनियां ग्राहक को थोड़ा ऊपर का मॉडल खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं. टॉप और मिड वेरिएंट्स पर कंपनियों को बेस मॉडल के मुकाबले ज्यादा मुनाफा मिलता है.

यह भी पढ़ें: Ford Endeavour: Ford ने क्यों दिखाई अपनी पुरानी SUV, क्या भारत में होने वाली है वापसी?

वॉरंटी और फैक्ट्री-फिटेड फीचर्स का भरोसा

कई ग्राहक बाहर की मार्केट से कार में बदलाव या एक्सेसरीज लगवाने से बचते हैं, क्योंकि इससे कार की कंपनी वॉरंटी खत्म होने का खतरा रहता है और वायरिंग में छेड़छाड़ से सुरक्षा जोखिम भी बढ़ता है. अलग-अलग वेरिएंट होने से ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक कंपनी से ही फिट किए हुए सुरक्षित और भरोसेमंद फीचर्स चुनने की आजादी मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: Cars With 200Nm Torque: इन कारों में मिलता है 200NM का तगड़ा टॉर्क, कीमत भी 15 लाख से कम