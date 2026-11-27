Bentley Electric Car: ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी Bentley Motors साल 2027 की दूसरी छमाही में भारत में अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार Torcal लॉन्च करने जा रही है. हालांकि, कंपनी ने भारत में अपनी गाड़ियों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली करने से साफ इनकार कर दिया है. Bentley के चेयरमैन और सीईओ फ्रैंक-स्टीफन वालिसर ने स्पष्ट किया है कि भारत में बिकने वाली कंपनी की सभी गाड़ियां पहले की तरह ब्रिटेन के क्रू स्थित मुख्यालय से ही आयात की जाएंगी.

कब शुरू होगी डिलीवरी और क्या है कंपनी की योजना?

कंपनी के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार Torcal का उत्पादन 2027 के मध्य में शुरू होगा और शुरुआती डिलीवरी गर्मियों से शुरू होने की उम्मीद है. बेंटले सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक मॉडल को ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका के बाजारों में उतारेगी, जिसके बाद इसे चीन और भारत जैसे अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा.

सीईओ फ्रैंक-स्टीफन वालिसर ने कहा कि कंपनी केवल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को मुख्य आकर्षण बनाने के बजाय ग्राहकों को बेंटले जैसा शाही अनुभव और आराम देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इसके अलावा, बाजार की बदलती मांग को देखते हुए बेंटले ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने की अपनी पुरानी समयसीमा को भी आगे बढ़ा दिया है और अब यह बदलाव 2035 के बाद ही होगा.

लोकल असेंबली से क्यों किया इनकार?

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात शुल्क में बदलाव के बावजूद बेंटले भारत में असेंबली प्लांट नहीं लगाएगी. सीईओ वालिसर का कहना है कि बेंटले की गाड़ियों को तैयार करने में बेहद जटिल इंजीनियरिंग, खास कारीगरी और विशेष कौशल की जरूरत होती है.

साथ ही, बेंटले के ग्राहक भी ब्रिटेन में बनी कारों को ही प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने साफ कहा कि टैरिफ या शुल्क में चाहे जो भी बदलाव हों, कंपनी की गाड़ियां हमेशा ब्रिटेन के क्रू स्थित कारखाने से ही बनकर आएंगी.

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भारत-यूके व्यापार समझौते से विकास की उम्मीद

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के तहत अगले पांच वर्षों में पात्र ब्रिटिश निर्मित कारों पर आयात शुल्क में कमी की जाएगी. हालांकि, कंपनी के अनुसार इस शुल्क कटौती का लाभ फिलहाल बेंटायगा एसयूवी जैसे पेट्रोल इंजन वाले मॉडलों को मिल रहा है, न कि हाइब्रिड या बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को. इसके बावजूद बेंटले को उम्मीद है कि इस समझौते से भारतीय बाजार में उसके कारोबार को नई गति मिलेगी. सीईओ के मुताबिक, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत एक स्थिर और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है.

कस्टमाइजेशन डिविजन मुलिनर पर भी नजर

बेंटले को भारत में अपने खास पर्सनलाइजेशन डिविजन मुलिनर से भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी पसंद के मुताबिक कार तैयार करवाने की मांग बढ़ रही है. कंपनी का मानना है कि जैसे-जैसे भारतीय बाजार में उसकी मौजूदगी बढ़ेगी, वैसे-वैसे भारत-थीम वाले विशेष एडिशन की मांग भी सामने आएगी, जिसमें स्थानीय रचनात्मकता को शामिल किया जाएगा.

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