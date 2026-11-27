Ducati DesertX V2 Launch: प्रीमियम इटैलियन मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने भारत में अपनी नई सेकेंड-जेनरेशन एडवेंचर बाइक Ducati DesertX V2 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये रखी है. देशभर की सभी डुकाटी डीलरशिप पर इस बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है और ग्राहकों को इसकी डिलीवरी दिसंबर के पहले सप्ताह से मिलने लगेगी. भारतीय बाजार में यह मॉडल कंपनी की अन्य V2 बाइक्स जैसे Panigale V2 और Monster V2 की लाइनअप में शामिल हो गया है.

नया 890cc इंजन और ऑफ-रोडिंग के लिए खास गियरबॉक्स

नई Ducati DesertX V2 में कंपनी का नया 890cc V2 ट्विन-सिलेंडर इंजन लगाया गया है. यह इंजन 9,000 rpm पर 110 hp की पावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के मुताबिक, बाइक का लगभग 70 प्रतिशत टॉर्क मात्र 3,000 rpm पर ही मिल जाता है.

यह डुकाटी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे हल्का फोर-वाल्व-पर-सिलेंडर ट्विन इंजन है, जिसमें IVT वेरिएबल इनटेक वाल्व टाइमिंग तकनीक दी गई है. ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसके पहले चार गियर को पिछले मॉडल के मुकाबले छोटा रखा गया है, जबकि हाईवे पर आरामदायक राइडिंग के लिए छठा गियर लंबा दिया गया है.

मजबूत चेसिस और लंबी दूरी का सस्पेंशन

ऑफ-रोड रास्तों पर बेहतर संतुलन के लिए DesertX V2 को एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम पर तैयार किया गया है, जो एयरबॉक्स का काम भी करता है. सस्पेंशन के लिए इसमें KYB कंपनी का सिस्टम मिलता है, जिसमें आगे की तरफ 230mm ट्रैवल वाला फुली एडजस्टेबल 46mm अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे 220mm ट्रैवल वाला मोनोशॉक दिया गया है. बाइक में आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR टायर्स लगे हैं.

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6 राइडिंग मोड्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

राइडर की सुरक्षा के लिए बाइक में 6-एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट दी गई है, जो कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल को सपोर्ट करती है. इसमें स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्यूरो और रैली नाम से कुल 6 राइडिंग मोड्स मिलते हैं. एंड्यूरो और रैली मोड में ABS को पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है. फीचर्स के तौर पर इसमें नया जॉयस्टिक कंट्रोल वाला 5-इंच TFT डिस्प्ले, डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0, फुल-एलईडी हेडलाइट्स, क्रूज कंट्रोल और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा दी गई है.

रंग और वैकल्पिक एक्सेसरीज

भारतीय बाजार में नई Ducati DesertX V2 को सिंगल कलर ऑप्शन मैट स्टार व्हाइट सिल्क में उतारा गया है. लंबी यात्रा करने वाले राइडर्स के लिए कंपनी वैकल्पिक एक्सेसरीज भी ऑफर कर रही है, जिसमें 8-लीटर का अतिरिक्त फ्यूल टैंक, बुल बार, रेडिएटर गार्ड, एल्युमीनियम पैनियर्स और टर्मिग्नोनी साइलेंसर शामिल हैं.

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